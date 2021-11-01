Екатеринбурженка потеряла сознание и упала под поезд в метро

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У девушки закружилась голова.

Сегодня, 1 ноября, екатеринбурженка упала под поезд на станции "Площадь 1905 года". Инцидент произошел около 14.45. У девушки закружилась голова и она оступилась на краю платформы. К ней подбежал представитель метрополитена, поскольку поезд был уже близко, он скомандовал ей лежать и не двигаться. Позже ей помогли выбраться, серьезных травм 31-летняя Анастасия не получила.

Стражи порядка вызвали ей скорую помощь. По предварительным данным, у пострадавшей неожиданно закружилась голова, она оступилась и упала с платформы. По крайней мере, так она написала в своем пояснении. Сейчас сыщики просматривают съемки с камеры видеонаблюдения, чтобы проверить, соответствуют ли ее слова действительности. История не носит криминального характера, график движения поездов не нарушен.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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