Екатеринбурженка потеряла сознание и упала под поезд в метро

Сегодня, 1 ноября, екатеринбурженка упала под поезд на станции "Площадь 1905 года". Инцидент произошел около 14.45. У девушки закружилась голова и она оступилась на краю платформы. К ней подбежал представитель метрополитена, поскольку поезд был уже близко, он скомандовал ей лежать и не двигаться. Позже ей помогли выбраться, серьезных травм 31-летняя Анастасия не получила.
Стражи порядка вызвали ей скорую помощь. По предварительным данным, у пострадавшей неожиданно закружилась голова, она оступилась и упала с платформы. По крайней мере, так она написала в своем пояснении. Сейчас сыщики просматривают съемки с камеры видеонаблюдения, чтобы проверить, соответствуют ли ее слова действительности. История не носит криминального характера, график движения поездов не нарушен.
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