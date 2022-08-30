Екатеринбурженки пожаловались на извращенца, трогающего девушек за интимные места на ВИЗе

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Мужчине удалось сбежать.

В Екатеринбурге девушки пожаловались на очередного извращенца, трогающего их между ног. Инцидент произошел 29 августа на Крауля, 2.

— Мы с коллегой шли в магазин «Верный». На обратном пути подошли к перекрестку около второго дома на Крауля. Когда собирались переходить через дорогу, к нам сзади подбежал мужчина, он схватил меня и мою коллегу между ног, — рассказала девушка паблику «Инцидент Екатеринбург» во "Вконтакте".

После этого он добежал до Репина, сел в автобус и уехал. Девушка написала заявление в полицию. Там уточнили, что эта информация проверяется.


Ранее НАША сообщала о том, что екатеринбурженки массово жаловались на извращенца на велосипеде.


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