Екатеринбуржец погиб после укуса змеи

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Мужчина столкнулся с рептилией, когда разбирал строительный мусор.

В Екатеринбурге мужчина скончался после укуса гадюки. Уралец столкнулся со змеей во время уборки строительного мусора.


После этого он обратился в травмпункт, там его состояние резко ухудшилось.

— Его состояние ухудшилось, пострадавшему вызвали скорую. Она доставила его в ЦГБ № 20 уже в состоянии комы, — рассказал знакомый погибшего E1.RU.

Главный врач медучреждения Семен Хмельникер подтвердил гибель пациента.

— 29 августа в 21.25 бригада скорой доставила мужчину с диагнозом «отравление змеиным ядом». Пациент находился в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия продолжили в больнице, но это не возымело эффекта. В 22.00 была констатирована смерть, — отметил медик.

Напомним, несколько дней назад НАША сообщала о том, что жители Академического заметили на улице змею.


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