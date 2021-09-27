Екатеринбуржец спас застрявшего на складе ястреба

Мы в течение нескольких дней не могли оказать помощь из-за сложности в согласовании времени - склад закрывается достаточно рано, когда у нас тоже еще работа. В четверг удалось найти время и приехать. Шансы поймать сачком дикую хищную птицу, свободно летающую в громадном объеме цеховой постройки, выглядели ничтожными. Но когда ястреб в очередной раз пролетел над нами, то показалось, что длину рукоятки сачка можно нарастить так, что сеть окажется на его пути. Быстро крепим с помощью армированного скотча дополнительную секцию. Ястреб тем временем снова сел наверху на стеллажи. И с нескольких попыток его в итоге удалось накрыть сетью сачка и опустить на пол. Потом пришлось долго, медленно, осторожно распутывать сеть, следя за тем, чтобы не повредить птицу, после чего мы пересадили ее в картонную коробку.