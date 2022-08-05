Екатеринбуржец убил жену и покончил с собой

Накануне утром, 4 августа, в доме на Сортировке мужчина убил жену, после чего покончил с собой. В квартире остался пятимесячный младенец.

— Жительница дома увидела через окно, что мужик выпал с балкона, чтобы кто-нибудь скорую встретил. В полиции рассказали, что он зарезал жену, а потом покончил с собой. В квартире спал пятимесячный ребенок. Его в больницу увезли, — передаёт слова соседа семьи E1.RU.

По словам местных жителей, семья выглядела благополучной. Что могло произойти, никто не знает. В правоохранительных органах произошедшее пока не комментируют.

Ранее НАША рассказывала, что свердловчанин застрелил жену из ружья и пытался покончить с собой.

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