Екатеринбуржец выиграл в лотерею 8,5 миллиона рублей, не отгадав ни одного числа

В Екатеринбурге мужчина сумел выиграть в лотерее более 8,5 миллиона рублей. Хотя сам он не угадал ни одного числа.

В пресс-службе «Столото» уточнили, что екатеринбуржец участвовал в лотерее, в которой нужно отметить 12 из 24 чисел. При этом суперприз достается тому, кто угадал либо все 12 выпавших цифр, либо не угадал ни одной. В итоге мужчина не угадал ни одного числа, что оказалось, в данном случае, большой удачей. Точная сумма выигрыша составила 8 541 440 рублей. За выигрышем он пока не обратился.

Напомним, НАША несколько лет назад рассказывала о семье из Екатеринбурга, выигравшей в лото 500 миллионов рублей.

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