Екатеринбуржца, расстрелявшего покупателя из-за жалобы, посадят на 3 года

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49368

Мужчина всадил в своего клиента 14 пуль.

В Екатеринбурге вынесли приговор Алексею Титову, который 14 раз выстрелил в мужчину из-за жалобы на некачественный ремонт сотового телефона. Сегодня, 7 октября, Верх-Исетский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет тюрьмы. Также ему нужно будет выплатить компенсацию морального вреда размером 200 тысяч рублей и еще расходы на лечение - 170 тысяч рублей. Титов в суде признал свою вину только частично.


Инцидент произошел 13 июня 2020 года на "Новомосковском рынке", пострадавший Дмитрий Саитов пытался вернуть деньги за некачественный ремонт его сотового. Между мужчинами завязалась драка, тогда Титов трижды ударил Дмитрия по голове, добежал до автомобиля и вытащил травматический пистолет.

Последнему были причинены телесные повреждения в виде многочисленных пулевых ранений, в том числе в области жизненно-важных органов, которые, согласно экспертному заключению, квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Уточнили в свердловской прокуратуре.

Дмитрий Саитов остался недоволен решением суда, он намеревается обжаловать его и подавать апелляцию. Максимальное наказание за причинение среднего вреда здоровью человека составляет пять лет.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49368

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined