Екатеринбуржца, расстрелявшего покупателя из-за жалобы, посадят на 3 года

В Екатеринбурге вынесли приговор Алексею Титову, который 14 раз выстрелил в мужчину из-за жалобы на некачественный ремонт сотового телефона. Сегодня, 7 октября, Верх-Исетский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет тюрьмы. Также ему нужно будет выплатить компенсацию морального вреда размером 200 тысяч рублей и еще расходы на лечение - 170 тысяч рублей. Титов в суде признал свою вину только частично.

Инцидент произошел 13 июня 2020 года на "Новомосковском рынке", пострадавший Дмитрий Саитов пытался вернуть деньги за некачественный ремонт его сотового. Между мужчинами завязалась драка, тогда Титов трижды ударил Дмитрия по голове, добежал до автомобиля и вытащил травматический пистолет.