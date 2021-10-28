Один из процессов, на который обращает внимание фестиваль — перезапуск кинотеатра "Заря", важную роль в котором играют местные сообщества и активные жители города. Бескорыстность и энтузиазм, движущие людьми в моменты совместной работы на общее благо, как нельзя лучше пойманы в советском кинематографе, причем в фильмах, которые редко встретишь на телевизионном экране в праздничные дни, но обязательные к просмотру. Именно такие фильмы, мы предлагаем смотреть вместе с волонтерами в последние субботы этой осени.