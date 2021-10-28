Екатеринбуржцы отремонтируют кинотеатр "Заря" и посмотрят фильмы бесплатно

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Это будут раритетные советские фильмы.

Екатеринбуржцы сами отремонтируют один из самых старых кинотеатров города - "Заря". 30 октября на киносубботнике горожанам предлагают покрасить фойе, а после бесплатно посмотреть фильм 1938 года "Новая Москва" о приключениях юного изобретателя, приезжающего в Москву с макетом реконструкции столицы. В свое время показ этого фильма был запрещен. Субботник пройдет в рамках фестиваля "ЧО".

Один из процессов, на который обращает внимание фестиваль — перезапуск кинотеатра "Заря", важную роль в котором играют местные сообщества и активные жители города. Бескорыстность и энтузиазм, движущие людьми в моменты совместной работы на общее благо, как нельзя лучше пойманы в советском кинематографе, причем в фильмах, которые редко встретишь на телевизионном экране в праздничные дни, но обязательные к просмотру. Именно такие фильмы, мы предлагаем смотреть вместе с волонтерами в последние субботы этой осени.

рассказал о формате куратор фестиваля Артем Антипин

Киносубботники продолжатся и после. Так, 6 ноября состоится показ фильма "Дайте жалобную книгу" Эльдара Рязанова, а 13 ноября показ музыкальной комедии "Черемушки" режиссера Герберта Раппапорта.


Краску и грунтовку для работ предоставила компания Tikkurila, "Премьер зал" помог с приобретением прав на показ фильма, а "Атом" угостит всех чаем и булочками.

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