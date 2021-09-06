Екатеринбуржцы попросили Орлова отремонтировать разбитую дорогу, по которой дети ходят в школу

Жители Южного Автовокзала попросили мэра Алексея Орлова и главу Чкаловской администрации отремонтировать дорогу на Авиационной улице, по которой в школу ходят множество детей. Петицию опубликовали на сайте Change.org, её подписали уже более 550 человек.
До недавнего времени её окружали частные дома, теперь же там стоят многоэтажки. Однако с появлением застройки асфальт там так и не положили.
- Это обычный технический проезд из дорожных плит, которые за годы эксплуатации частично разрушились, и из них всюду торчит арматура. На этом участке отсутствует какая-либо пешеходная инфраструктура, из-за чего дети вынуждены идти в школы прямо по проезжей части вдоль припаркованных автомобилей, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности, — следует из текста петиции.
Местные жители говорят, что эта дорога является самым кратким путём к школе №18 и гимназии №39. Кроме того, здесь пассажиры идут на трамвайную остановку и к станции метро.
- Жители нескольких кварталов в районе Южного автовокзала устали от бездействия властей города и ГИБДД, и создали на change.org петицию на имя Главы Екатеринбурга Орлова, Главы Чкаловского района, а также Глав комитетов по благоустройству с требованием разработать и реализовать проект благоустройства улицы Уктусская рядом с двумя крупными учебными заведениями - Гимназией #39 и Школой #18. Много лет власти отвечают на отдельные обращения, что реализовать проект за счет средств бюджета не представляется возможным. Все эти годы сотни детей вынуждены идти в школы по разбитой дороге, подвергая свою жизнь опасности, - рассказал НАШЕЙ местный житель Андрей.
Жители выдвинули в петиции предложения по благоустройству Авиационной. Они перечислили основные пункты:
- Обустройство асфальтированной проезжей части от Авиационной до ЖК «Времена года»;
- Обустройство безопасных пешеходных дорожек и переходов через проезжую часть;
- Установка дорожных знаков;
- Освещение;
- Парковочные карманы и площадки для разворота;
- Озеленение газонов;
- Высадка молодых деревьев;
- Благоустройство сквера между ЖК «Времена года» и гимназией № 39.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге собираются демонтировать 73 километра ненужных заборов. Также несколько недель назад стало известно, что в городе хотят вырубить все тополя. Однако это должно занять порядка 10-15 лет.
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