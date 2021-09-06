Екатеринбуржцы попросили Орлова отремонтировать разбитую дорогу, по которой дети ходят в школу

Жители Южного Автовокзала попросили мэра Алексея Орлова и главу Чкаловской администрации отремонтировать дорогу на Авиационной улице, по которой в школу ходят множество детей. Петицию опубликовали на сайте Change.org, её подписали уже более 550 человек.

До недавнего времени её окружали частные дома, теперь же там стоят многоэтажки. Однако с появлением застройки асфальт там так и не положили.

- Это обычный технический проезд из дорожных плит, которые за годы эксплуатации частично разрушились, и из них всюду торчит арматура. На этом участке отсутствует какая-либо пешеходная инфраструктура, из-за чего дети вынуждены идти в школы прямо по проезжей части вдоль припаркованных автомобилей, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности, — следует из текста петиции.