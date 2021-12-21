Жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на теневых бьюти-мастеров, оказывающих услуги на дому. О самых необычных случаях сегодня, 21 декабря, НАШЕЙ рассказала директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Представители центра не раз сталкивались с тем, что уральцы не просто пострадали, а получили серьезные травмы после таких услуг как наращивание ресниц и татуаж.
Это не законное предпринимательство. Оно влечет сложности в разрешении претензий. Мы часто не можем найти того человека, кто причинил вред потребителям. Были у нас случаи, когда человек уже был в тяжелом состоянии здоровья после таких процедур. Это татуаж, наращивание ресниц, оформление бровей, когда используются не очень качественные материалы, либо потенциально опасная краска. Последнее обращение было связано с тем, что мама привела дочь в парикмахерскую, чтобы немного подстричь волосы, ушла, а когда вернулась увидела, что волосы девочки обрезаны на 25 см. Причем волосы не вернули и не показали. У мамы есть подозрения, что парикмахерская решила заработать, такая длина детских волос стоит на рынке очень дорого. Мы порекомендовали человеку обратиться в полицию, но перспектива разрешения таких споров непонятна.
Чтобы предупредить нарушения в сфере бьюти-индустрии в центре защиты потребителей проводят информационную работу с населением. Особенно если человек нашел мастера в социальных сетях или собирается испытать на себе инвазивные процедуры.
После того, как в салонах красоты ввели QR-коды мастерам просто некуда деться. Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса СО Юлия Силина пояснила НАШЕЙ, что в тень ушло более 80% бьюти-рынка. При этом, оформляя себя как самозанятого или ИП, они перестают нести ответственность перед своими клиентами.
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