Чтобы предупредить нарушения в сфере бьюти-индустрии в центре защиты потребителей проводят информационную работу с населением. Особенно если человек нашел мастера в социальных сетях или собирается испытать на себе инвазивные процедуры.

После того, как в салонах красоты ввели QR-коды мастерам просто некуда деться. Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса СО Юлия Силина пояснила НАШЕЙ, что в тень ушло более 80% бьюти-рынка. При этом, оформляя себя как самозанятого или ИП, они перестают нести ответственность перед своими клиентами.

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