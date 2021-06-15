Экоактивисты избавились от огромных свалок в Екатеринбурге

Экоактивисты из Свердловского отделения РЭО и депутат Алексей Вихарев избавились от трех нелегальных свалок в Кольцово. На огромное поле возле аэропорта свозили коммунальные отходы, а от вони задыхались не только местные жители, но и приезжие.
Полезные фракции сдавали, остальное так и оставалось на земельном участке. Добиться ее закрытия в 2020 году не удалось, она возобновляла работу. В марте активисты Свердловского РЭО обследовали территорию и зафиксировали факт захоронения отходов экскаватором.
Оказалось, что компания "Амос-Групп" скидывала здесь весь не перерабатываемый мусор. После того, как депутат направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии области и мэрию Екатеринбурга, компании пришлось не только помогать вывозить отходы, но и выплатить немалый штраф. На всякий случай возле бывшей свалки вырыли траншею, чтобы никто впредь не смог проехать сюда даже на экскаваторе.
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