Экоактивисты избавились от огромных свалок в Екатеринбурге

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Создатели это горы мусора также помогли избавиться от отходов, после того, как выплатили штраф.

Экоактивисты из Свердловского отделения РЭО и депутат Алексей Вихарев избавились от трех нелегальных свалок в Кольцово. На огромное поле возле аэропорта свозили коммунальные отходы, а от вони задыхались не только местные жители, но и приезжие.

Полезные фракции сдавали, остальное так и оставалось на земельном участке. Добиться ее закрытия в 2020 году не удалось, она возобновляла работу. В марте активисты Свердловского РЭО обследовали территорию и зафиксировали факт захоронения отходов экскаватором.

Рассказал НАШЕЙ Алексей Вихарев.

Оказалось, что компания "Амос-Групп" скидывала здесь весь не перерабатываемый мусор. После того, как депутат направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии области и мэрию Екатеринбурга, компании пришлось не только помогать вывозить отходы, но и выплатить немалый штраф. На всякий случай возле бывшей свалки вырыли траншею, чтобы никто впредь не смог проехать сюда даже на экскаваторе.

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