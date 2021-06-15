Экоактивисты избавились от огромных свалок в Екатеринбурге

Оказалось, что компания "Амос-Групп" скидывала здесь весь не перерабатываемый мусор. После того, как депутат направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии области и мэрию Екатеринбурга, компании пришлось не только помогать вывозить отходы, но и выплатить немалый штраф. На всякий случай возле бывшей свалки вырыли траншею, чтобы никто впредь не смог проехать сюда даже на экскаваторе.

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