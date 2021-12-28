Эксперты ВТБ рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году

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В период активного роста ключевой ставки и ставок по кредитам специалисты ВТБ и компании «Метр квадратный» проанализировали способы, которые в следующем году помогут заемщикам сократить расходы при оформлении и обслуживании ипотеки.

Первый способонлайн-подача заявки на кредит. Банки активно переводят процесс оформления ипотеки «в цифру», что позволяет экономить ресурсы и предлагать клиентам более выгодные ставки по кредитам. Например, ВТБ за оформление заявки на сайте банка или партнера предлагает дисконт по ипотеке в размере 0,3 пп от базовой ставки.


Второйдисконты в рамках партнерских программ.Сегодня почти все крупнейшие компании предлагают возможность субсидирования ставки. Ипотека «под 0%» в первый год доступна у таких крупных девелоперов, как группа компаний "Самолет", "Инград", "ПИК", А101 и "Донстрой".


Застройщикам это помогает активнее реализовать свои проекты, а клиентам — снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплаты кредита. При такой субсидии покупатель несет основные расходы по кредиту лишь со 2-3 года его обслуживания. Сэкономленные средства он может направить на ремонт и обустройство нового жилья. Сейчас клиенты ВТБ до 40% ипотечных сделок на новостройки оформляют именно в рамках партнерских программ. Для получения дисконта к ставке клиенту необходимо обратиться к застройщику. Также ВТБ развивает партнерские скидки на вторичном рынке жилья. Например, дисконт к ставке могут получить заемщики при сотрудничестве с компанией "Этажи" и некоторыми другими посредниками.


Третийскидки в рамках госпрограмм. Условия по ним остаются значительно выгоднее, чем по базовым предложениям банков, и в среднем клиенты могут получить ставку на 3-8 пп ниже. По семейной ипотеке государство установило ставку в 6%, при этом банки предлагают еще более выгодные условия, например, в ВТБ всего от 4,7% (в ДФО – от 4,3%). По ипотеке с господдержкой ставка составляет 7%, при этом в ВТБ – от 5,75%. В рамках «сельской ипотеки» можно купить готовое жилье, квартиру или участок под индивидуальное жилищное строительство в сельской местности со ставкой до 3%. Максимальная льгота предусмотрена для жителей Дальнего Востока – там можно взять ипотеку в рамках региональной программы под 2%, а для клиентов ВТБ ставка в этом году была «обнулена» до 0,1%. При этом банк позволяет совмещать условия госпрограмм с субсидированными дисконтами партнеров. Таким образом, клиент получает еще большую выгоду при оформлении жилищного кредита.


Четвертыйстать зарплатным клиентом банка. Кредитору выгодно, чтобы заемщик получал зарплату на его карту, там же открывал вклад, пользовался онлайн-банком, проводил другие операции. Часто для таких клиентов банки предлагают более выгодные условия по ипотеке. В ВТБ для зарплатных клиентов или тех, кто планирует ими стать после получения жилищного кредита, доступен дополнительный дисконт по ставке в размере 0,3 пп.


Пятыйэлектронный способ расчетов и регистрации сделки. Сервис безопасных расчетов (СБР) — бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и банковской ячейке для сделок купли-продажи объектов как на первичном, так и на вторичном рынках. Использование цифровых сервисов позволяет банкам экономить ресурсы, обеспечить дополнительную безопасность сделки и также предлагать более выгодные ставки. В ВТБ клиентам, использующим СБР и электронную регистрацию, доступен дисконт в размере 0,3 пп. При этом он может быть суммирован с другими скидками банка.


Шестой –использование материнского капитала. Эти средства можно направить для формирования первоначального взноса или погашения кредита. В 2022 году после рождения первого ребенка планируется выплата более 500 тыс. руб. (это примерно 30% первого взноса при покупке двухкомнатной квартиры в спальном районе Москвы), а при рождении второго — 665 тыс. руб. (почти 40% от того же первоначального взноса). В 2023-2024 гг. ожидается индексация маткапитала.


Седьмойкрупный первоначальный взнос. Кредитор рассматривает внесение большой суммы по ипотеке как подтверждение финансовой благонадежности заемщика – наряду с его занятостью и уровнем дохода. Для клиентов с низким первым взносом в банке может действовать надбавка к ставке. Например, в ВТБ она составляет 0,7 пп к базовой ставке при взносе менее 20% стоимости недвижимости (не распространяется на госпрограммы).


Восьмойоформление налогового вычета, который фактически возвращаетчасть денег, потраченных на покупку квартиры и выплату процентов по кредиту. Полученную сумму (до 260 тысяч за покупку объекта и до 390 тыс. руб. по процентам в 2021 году) можно потратить на досрочное погашение ипотеки и снизить срок кредита или размер ежемесячного платежа.


Девятый – рефинансирование. Аналитики ВТБ обращают внимание на цикличность политики ЦБ РФ в отношении ключевой ставки. Сейчас она находится в районе пика, но при достижении таргетов по инфляции регулятор снова должен начать снижение стоимости денег в экономике. В результате, заемщики, которые оформляют ипотеку сейчас, смогут в будущем рефинансировать свой кредит на более выгодных условиях. Например, в 2020 и первой половине 2021 г., когда ставки по ипотеке были на минимуме, рефинансирование занимало до 30% от всех ипотечных сделок крупнейших игроков.


Как отмечают аналитики группы ВТБ, за счет возможности рефинансирования кредита и с учетом возврата НДФЛ по уплаченным процентам, использование ипотеки как инструмента для приобретения квартиры даже по ставкам порядка 10% на горизонте 9-10 лет (средний срок погашения кредита сейчас) не несет для заемщика дополнительных финансовых затрат по сравнению с накоплением и приобретением жилья за свои средства. Ипотека «фиксирует» стоимость недвижимости для покупателя, и рост стоимости квадратного метра начинает работать «на него», а не «против», как в случае с попыткой накопить на квартиру. К тому же за счет ипотеки заемщик может сразу улучшить свои жилищные условия, а не ждать этого десять и более лет. Данный вывод применим как для кредитов сроком 15 лет, так и для кредитов на более длительные сроки (20-30 лет), которые позволяют существенно снизить размер ежемесячного платежа.

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