Еще один суицид? Под окнами многоэтажки в Екатеринбурге нашли тело

Под окнами жилого дома в Екатеринбурге накануне нашли тело мужчины. Как сообщают очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург", он выпал с балкона девятиэтажного дома на Советской, 7/4 (Пионерский район). Информацию о смерти НАШЕЙ подтвердили и следователи.
Проверка проводится следственным отделом по Кировскому району. По предварительным данным, смерть погибшего не носит криминальный характер.
Сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
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