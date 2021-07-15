Еще в девяти школах Екатеринбурга установят контейнеры для раздельного мусора

Проект реализуют региональный оператор по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза», Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга.
Региональный оператор закупил 138 контейнеров с отсеками для трех видов отходов – бумаги, пластика и смешанного мусора. Все урны уже доставлены в школы. Их установят в общих пространствах, где они будут доступны для детей и педагогов. В проекте участвуют школы №№ 16, 19, 23, 79, 208, гимназии № 2 и № 5, лицеи № 12 и № 110.
Экологическая реформа сегодня выходит на новый этап. Теперь раздельный сбор ТКО охватывает не только жилые дома, но и образовательные учреждения. Пример правильной сортировки мусора в школах позволит с ранних лет научить детей полезной привычке, - отметила директор ЕМУП «Спецавтобазы» Наталья Зубова.
Сортируемые отходы из школ, как и с контейнерных площадок жилых домов, будут перевозить на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», там дополнительно сортировать для того, чтобы его можно было отправить во вторичную переработку.
Проект по раздельному сбору ТКО внедрен в рамках нацпроекта «Экология» с 1 июля 2020 года. Возможность сортировать отходы сейчас есть у жителей 175 многоквартирных домов в г. Екатеринбурге.
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