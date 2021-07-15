Еще в девяти школах Екатеринбурга установят контейнеры для раздельного мусора

Сортируемые отходы из школ, как и с контейнерных площадок жилых домов, будут перевозить на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», там дополнительно сортировать для того, чтобы его можно было отправить во вторичную переработку.

Проект по раздельному сбору ТКО внедрен в рамках нацпроекта «Экология» с 1 июля 2020 года. Возможность сортировать отходы сейчас есть у жителей 175 многоквартирных домов в г. Екатеринбурге.

АиФ и Greenway озеленили двор в Екатеринбурге. Смотрите НАШ фоторепортаж.

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