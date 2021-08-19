Есть лишний урожай? Несите в зоопарк Екатеринбурга!

Сегодня, 19 августа, в зоопарке Екатеринбурга начали принимать лишний урожай от горожан. Свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, ягоды, зелень и ботву с радостью съедят питомцы. Принести овощи и ягоды можно с 8.00 до 22.00 на служебную проходную со стороны ул. Луначарского.
Фото: Пресс-служба зоопарк Екатеринбурга
Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даем нашим животным только самые лучшие продукты!
Рассказали НАШЕЙ в зоопарке.
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