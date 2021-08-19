Есть лишний урожай? Несите в зоопарк Екатеринбурга!

Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даем нашим животным только самые лучшие продукты!