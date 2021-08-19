Есть лишний урожай? Несите в зоопарк Екатеринбурга!

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48945

Животные с радостью полакомятся свежими яблоками, тыквами и другими овощами.

Сегодня, 19 августа, в зоопарке Екатеринбурга начали принимать лишний урожай от горожан. Свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, ягоды, зелень и ботву с радостью съедят питомцы. Принести овощи и ягоды можно с 8.00 до 22.00 на служебную проходную со стороны ул. Луначарского.

Фото:  

Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даем нашим животным только самые лучшие продукты!

Рассказали НАШЕЙ в зоопарке.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48945

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined