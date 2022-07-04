Евгений Куйвашев ликвидировал свердловский поселок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о ликвидации поселка Куртугуз. Он расположен от Екатеринбурга примерно в 120 километрах.

— Упразднить поселок Куртугуз, расположенный на территории Богдановичского района, — сообщается в тексте документа.

В публичном реестре свердловских населенных пунктов от июля 2015 года указано, что уже на тот момент в Куртугузе никто не проживал. Закон об упразднении Куртугуза был подписан 30 июня, он вступает в силу спустя 10 дней после даты публикации.

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