Евгений Куйвашев ответил Валдису Пельшу, перепутавшему его фамилию

В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН-2022» в «Екатеринбург-Экспо». Во время представления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева известный телеведущий Валдис Пельш неправильно поставил ударение в его фамилии.

Зрители стали скандировать правильный вариант, тогда Пельш подошел к главе региона для уточнения произношения, сообщает «КП-Екатеринбург». Зал поддержал ведущего аплодисментами. После окончания игры губернатор ответил телеведущему в telegram-канале.

— Валдис перепутал мою фамилию. «КуйвАшев», говорит. Зал ему хором подсказал. Главное — не Куйбышев, — написал губернатор.

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