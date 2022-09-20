Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о введении мобилизации в Свердловской области

На прошлой неделе Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия должна провести «самомобилизацию». Он заявил, что если каждый регион подготовит и укомплектует «хотя бы одну тысячу добровольцев», это даст стране военный контингент в 85 тысяч человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал опровергать, но и не подтвердил возможность «самомобилизации» в регионе.

— Это очень серьезный вопрос, к этому нужно очень серьезно готовиться, — цитирует Куйвашева E1.RU.

Ранее НАША сообщала, что екатеринбуржцам начали приходить мобилизационные повестки.

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