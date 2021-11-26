Если мы с вами говорим о студентах вузов, то высшие учебные заведения руководствуются рекомендациями Министерства образования науки России, текущей эпидобстановкой. Руководство каждого вуза принимает окончательное решение, выводить ли студентов на дистант, в каком объеме и так далее. Уже со следующей недели мы планируем вывести с дистанционного режима всех студентов.