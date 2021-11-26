Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 26 ноября, пообещал, что на следующей неделе студенты вузов перестанут учиться на дистанте. Именно так он ответил на вопрос в своем Instagram о том, когда лекции снова будут очными.
Если мы с вами говорим о студентах вузов, то высшие учебные заведения руководствуются рекомендациями Министерства образования науки России, текущей эпидобстановкой. Руководство каждого вуза принимает окончательное решение, выводить ли студентов на дистант, в каком объеме и так далее. Уже со следующей недели мы планируем вывести с дистанционного режима всех студентов.
При этом студенты колледжей и техникумов на этой неделе уже учились очно. При это вузы уже начали вводить QR-коды для студентов и преподавателей.
- Родители школьников устроили бунт у стен мэрии Екатеринбурга. Они недовольны возвращением дистанта. Власти ответили на претензии родителей и предложили разработать для детей индивидуальные планы занятий. Вскоре после этого дистант для школьников отменили.
- Также власти рассматривают предложение о введении QR-кодов на продажу алкоголя.
- Зайти в COVID-free зону можно теперь не только по QR-коду и паспорту. В список документов включили водительское, пенсионное удостоверение и другие.
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