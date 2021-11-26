Евгений Куйвашев: "Со следующей недели студенты выйдут с дистанта"

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Но последнее решение останется за руководством вузов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 26 ноября, пообещал, что на следующей неделе студенты вузов перестанут учиться на дистанте. Именно так он ответил на вопрос в своем Instagram о том, когда лекции снова будут очными.

Если мы с вами говорим о студентах вузов, то высшие учебные заведения руководствуются рекомендациями Министерства образования науки России, текущей эпидобстановкой. Руководство каждого вуза принимает окончательное решение, выводить ли студентов на дистант, в каком объеме и так далее. Уже со следующей недели мы планируем вывести с дистанционного режима всех студентов.

Пояснил Евгений Куйвашев.

При этом студенты колледжей и техникумов на этой неделе уже учились очно. При это вузы уже начали вводить QR-коды для студентов и преподавателей.

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