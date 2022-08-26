Евгения Ройзмана оставили на свободе

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Однако теперь ему нельзя будет посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

Верх-Исетский районный суд вынес решение, согласно которому бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запретили пользоваться интернетом и посещать общественные мероприятия. Напомним, следователь ходатайствовал о заключении Ройзмана под домашний арест, но суд не вынес такого решения.


Решение оказалось достаточно мягким, однако ограничений в жизни Ройзмана теперь будет достаточно:

  • запрещено посещать публичные места и мероприятия;
  • запрещено общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу, за исключением семьи, проживающей с ним в одной квартире;
  • запрещено отправлять и получать почту, за исключением той, что относится к делу;
  • запрещено использовать любые средства связи, за исключением случаев общения с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызова скорой или аварийно-спасательных служб;
  • возложена обязанность являться по вызовам следователя или в суд.

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