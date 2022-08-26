Евгения Ройзмана оставили на свободе

Верх-Исетский районный суд вынес решение, согласно которому бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запретили пользоваться интернетом и посещать общественные мероприятия. Напомним, следователь ходатайствовал о заключении Ройзмана под домашний арест, но суд не вынес такого решения.
Решение оказалось достаточно мягким, однако ограничений в жизни Ройзмана теперь будет достаточно:
- запрещено посещать публичные места и мероприятия;
- запрещено общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу, за исключением семьи, проживающей с ним в одной квартире;
- запрещено отправлять и получать почту, за исключением той, что относится к делу;
- запрещено использовать любые средства связи, за исключением случаев общения с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызова скорой или аварийно-спасательных служб;
- возложена обязанность являться по вызовам следователя или в суд.
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