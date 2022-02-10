Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы. Его госпитализировали, предположительно, с коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Facebook.

- Уже дома. Норм. Спасибо вам за поддержку и добрые слова. Будем жить. Врачам и медсестрам особая благодарность за заботу и отношение, - написал он в соцсетях.

Ранее НАША рассказывала, что Евгений Ройзман попал в больницу на прошлой неделе. Тест на ковид показал отрицательный результат, но он сам был уверен, что подхватил "омикрон".

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