Feduk отменяется. Очного выпускного в УрФУ снова не будет из-за COVID

Решение приняли на основании писем Роспотребнадзора и мэрии Екатеринбурга. О том, кто будет вести второй онлайн-выпускной в УрФУ, расскажут позже. Билеты на концерт "Лица Уральского Федерального", стоимость которых варьировалась от 800 до 1500 рублей, придется возвращать. ВУЗ пообещал незамедлительно вернуть деньги за билеты.

Публикуем инструкцию, как вернуть деньги. Сделать это можно с сегодняшнего дня, 24 июня, до 2 июля. Успевайте!

Купил билет онлайн:

Найдите электронный билет на почте, которую Вы указывали при покупке. Ответьте на это письмо, указав тему «Возврат билетов». Вам пришлют шаблон заявления, которое необходимо заполнить. Заполните и отправьте заявление. Если Вам не пришли электронные билеты на почту или Вы столкнулись с другой проблемой с билетами, напишите на kassa@tele-club.ru, в теме укажите: «Возврат билетов Лица УрФУ». В письме сообщите о Вашей проблеме. Средства вернут в течение двух недель с момента подачи заявления.

Купил билет на кассе или в ВУЗе:

Найдите билет и документ, который Вы использовали при покупке (студенческий, паспорт и т.п.). Лучше заранее подготовить 10 рублей для более быстрого и удобного возврата (чтобы было без сдачи). Свяжитесь с распространителем, у которого Вы покупали билеты. Сообщите ему о количестве билетов и назовите дату покупки. Если Вы приобретали билет в ГУК-309, подойти можно в рабочее время: пн-пт с 10:00 до 17:00.Договоритесь о встрече и обменяйте билет на деньги.

Кстати говоря, этой осенью студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов. Инициативу поддерживает УГЛУ, УрФУ и УРГЭУ-СИНХ.

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