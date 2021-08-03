«ФК Открытие» объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

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Сообщения о заинтересованности служба принимает до третьего сентября.

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»


Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.


По результатам рассмотрения указанных сообщений ПАО Банком «ФК Открытие» будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК «Росгосстрах», о чем будет объявлено дополнительно.

  • Предоставленная информация не является публичной офертой.
  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
  • ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.
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