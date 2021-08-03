«ФК Открытие» объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.

По результатам рассмотрения указанных сообщений ПАО Банком «ФК Открытие» будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК «Росгосстрах», о чем будет объявлено дополнительно.