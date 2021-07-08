Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия

Согласно данным портала Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» с начала 2021 г. вырос на 16,28%, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 57,17%. За год и за 3 года фонд сохраняет 1-е место по доходности среди всех смешанных фондов.

ОПИФ «Открытие – Акции» по итогам полугодия вырос на 16,01%. За год (30.06.2020-30.06.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,64%.

ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» с начала года вырос на 15,03%, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 68,26%. За год этот фонд занимает 1-е место по доходности среди всех фондов с активами более 1 млрд руб., а за 3 года – абсолютное 1-е место по доходности среди всех российских фондов.

ОПИФ «Открытие – Облигации» на конец июня снизился на 0,54% с начала года. Снижение стоимости пая было обусловлено ростом доходностей на рынке рублевых облигаций, что является привлекательной точкой входа для новых пайщиков. За год (30.06.2020-30.06.2021) доходность фонда составила 1,94%.

ОПИФ «Открытие – Еврооблигации» в рублях с начала года снизился на 0,62%, а в долларах США – вырос на 1,44%, что превышает годовые ставки по долларовым депозитам. За год (30.06.2020-30.06.2021) фонд вошел в пятерку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд руб. (с результатом +11,62% в рублях), а за 3 года – в тройку лидеров среди таких фондов.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»:

– Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за 3-летний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения, ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд «Открытие – Лидеры инноваций» занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК «Открытие».