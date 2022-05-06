Форум 7 мая привлек к себе внимание общественности

Ученые, журналисты и исследователи впервые, в формате онлайн (с синхронным переводом на 100 языков благодаря усилиям волонтеров), на весь мир открыто озвучат настоящие причины изменения климата. Цель масштабного форума – объективно проинформировать человечество о возрастающей опасности климатической (и экологической) катастроф. А также продемонстрировать реальный масштаб кризиса современного потребительского общества, а по сути – кризиса человечности.

Однако мало показать утопичность нынешнего потребительского формата, в котором последние 6 тысяч лет не прекращаются конфликты и выяснения отношений, важно обозначить конструктивный выход и решение. В действительности, много вопросов касательно текущего потребительского формата, на которые пока что ни у кого нет ответа. Например, почему о масштабах климатических аномалий замалчивают СМИ? Почему до сих пор существует рабство? Почему нет ценности жизни каждого человека?..

Ответы на эти, и на многие другие вопросы прозвучат 7 мая на форуме. Потребительский формат общества – это, без преувеличений, большая беда и социальное дно. Но сегодня у людей есть более опасный враг, и этот враг – климат, который безжалостно уничтожает всё на своём пути. К сожалению, всей картины происходящего до сих пор не показывают в СМИ, поэтому нет понимания серьезности ситуации. Тем не менее, live-видео очевидцев природных катастроф, интервью с климатическими беженцами и многое другое всё расставляют по своим местам.