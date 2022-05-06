Форум 7 мая привлек к себе внимание общественности

Ученые, журналисты и исследователи впервые, в формате онлайн (с синхронным переводом на 100 языков благодаря усилиям волонтеров), на весь мир открыто озвучат настоящие причины изменения климата. Цель масштабного форума – объективно проинформировать человечество о возрастающей опасности климатической (и экологической) катастроф. А также продемонстрировать реальный масштаб кризиса современного потребительского общества, а по сути – кризиса человечности.
Однако мало показать утопичность нынешнего потребительского формата, в котором последние 6 тысяч лет не прекращаются конфликты и выяснения отношений, важно обозначить конструктивный выход и решение. В действительности, много вопросов касательно текущего потребительского формата, на которые пока что ни у кого нет ответа. Например, почему о масштабах климатических аномалий замалчивают СМИ? Почему до сих пор существует рабство? Почему нет ценности жизни каждого человека?..
Ответы на эти, и на многие другие вопросы прозвучат 7 мая на форуме. Потребительский формат общества – это, без преувеличений, большая беда и социальное дно. Но сегодня у людей есть более опасный враг, и этот враг – климат, который безжалостно уничтожает всё на своём пути. К сожалению, всей картины происходящего до сих пор не показывают в СМИ, поэтому нет понимания серьезности ситуации. Тем не менее, live-видео очевидцев природных катастроф, интервью с климатическими беженцами и многое другое всё расставляют по своим местам.
Людям в действительности пришла пора объединяться, потому что благодаря объединению научно-технического потенциала есть возможность с честью справиться с последствиями изменения климата. В конце концов, реализовать созидательный формат мира, при котором ценность жизни каждого человека на первом месте, можно только всем вместе. «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить» будет транслироваться во всех соцсетях планеты, на огромном количестве онлайн медиа-каналах, с синхронным переводом на 100 языков. Это по-настоящему грандиозное событие, поэтому обязательно подключайся!
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