Французский шик в каждой капле: кому понравятся ароматы Lanvin

Немного истории. Что нужно знать о компании

В 1889 году открыл свои двери один из первых домов моды в Париже, Lanvin. Его основала Жанна Ланвен, дочь работника прессы и швеи. С 13 лет девочка работала в швейных мастерских и шляпных магазинах, где демонстрировала свой незаурядный вкус и прирожденный талант. Сюзанна Тальбот, владелица ателье, отправила Жанну на обучение в Испанию. По возвращении юная модистка открыла собственную мастерскую в центре Парижа. За ее шляпками выстраивались очереди!

История дома моды Lanvin тесно переплетается с личной историей самой Жанны. Историки моды отмечают: как только у женщины родилась дочь Мари-Бланш Маргарет, мир изменился. Женщина начала создавать изумительные детские наряды. Клиентки стали заказывать такие же и для своих детей.

Кстати, эта любовь матери и ребенка запечатлена в логотипе бренда. На нем изображены женщина и девочка в роскошных бальных платьях, держащиеся за руки. Пожалуй, наиболее проникновенная иллюстрация в мире моды.

С тех пор ассортимент заметно расширился. К одежде и аксессуарам прибавилась и парфюмерия. Ароматы покорили сердца женщин и мужчин по всему миру. Они свежие, элегантные и всегда соответствуют духу времени. Легендарный Lanvin Arpège был создан ко дню рождения дочери. В качестве основы букета парфюмеры выбрали ваниль и сандал, дополнили их ландышем, розой, жимолостью.

Парфюмы для женщин

В онлайн-магазине можно заказать бестселлеры Lanvin:

● Oxygen — парфюмированная вода с цветочным и пряным ароматом, которая подойдет на каждый день. В композиции читаются ноты бергамота, белого перца, розы, гардении, сандалового дерева, ириса и мускуса. Очень нежный и изысканный букет;

● A girl in a Capri — свежий, цитрусовый аромат для лета. Создан для тех, кто ценит свободу, легкость, беззаботность. Верхние ноты — итальянский лимон и бергамот, сердце — цвет грейпфрута, морские оттенки, база — мускус, коряги;

● Modern Princess Eau Sensuelle – совмещает бунтарский дух и невинность, это современная ода свободе. Фруктово-цветочный аромат придется по душе авантюристкам. Розовый грейпфрут, танжерин, персик и лимон обескураживают с первых аккордов. Далее звучат апельсиновый цвет, жасмин, пион, груша, ваниль, мускус и сандал.

Не менее популярны Arpége pour Femme, Éclat d'Arpège, Éclat d'Arpège Sheer, Jeanne Lanvin. Выбрать аромат на свой вкус сможет каждая девушка. Это не просто духи, это настроение — радостное, светлое, жизнеутверждающее, поэтичное и смелое.

Мужские ароматы

Модный дом предлагает парфюмы и для мужчин:

● L'Homme — мужественная и элегантная туалетная вода. Сбалансированный букет включает ароматы бергамота, лаванды и мяты, амбры, мускуса, шалфея. От человека, «одетого» в этот парфюм, веет спокойствием и уверенностью;

● Oxygene Homme – объединяет в себе чистоту, свежесть, легкость. Это сильный мужественный запах. Дерево и травы — прекрасный тандем для теплого сезона. В букете элеми, кипарис, кедр, кориандр, можжевельник, мускус;

● L'Homme Sport — пестрая композиция для активных и энергичных мужчин, настоящих лидеров. Цитрус с травами освежает, придает энергии и сил. В основе парфюма — дубовый мох, мускус и пачули, ноты сердца — лаванда и шалфей, верхние — бергамот, перец, петигрен;

● Éclat d'Arpège Pour Homme — для людей с безграничной энергией. Душистый цитрусовый парфюм с травами по достоинству оценят современные джентльмены. Это прекрасное решение на каждый день. Изысканное звучание бергамота, мандарина, лайма усиливается розмарином, лепестками фиалки и жасмином, а также кедром, мускусом и сандаловым деревом — коктейль не оставляет никого равнодушным.

Мужская линейка не такая широкая, как женская, но каждое предложение заслуживает внимания людей, которые ценят шарм и не боятся самовыражаться.