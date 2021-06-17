Где купить качественные запчасти для котлов VIESSMANN?

Немецкий концерн VIESSMANN является одним из мировых лидеров по производству оборудования для систем отопления/охлаждения жилых и промышленных объектов. Под торговой маркой выпускается широкий ассортимент котлов и бойлеров, а также автоматических систем управления отопительными системами.

Производитель гарантирует качество, простоту устройства и длительный срок эксплуатации своей продукции. На все выпускаемые модели предлагается сервисное обслуживание, в том числе предоставляются необходимые для замены комплектующие, узлы и детали. В интернет-магазине ВЕНТУ представлены оригинальные запчасти для ремонта техники VIESSMANN.

Немного из истории торговой марки

Семейный бизнес был организован в 1917 году, уже четвертое поколение семьи трудится в компании. Владельцем на сегодняшний день является Мартин Виссманн, получивший признание на государственном уровне как самый успешный представитель немецкого семейного бизнеса. Концерн расширил производство и открыл 23 производственных подразделения в 11 странах, выпускаемые изделия реализуются в 74 странах. Маркетинговая сеть составляет 32 филиала и 120 офисов продаж в мире.

Годовой оборот промышленного гиганта достиг 2,2 млрд евро, общий штат сотрудников насчитывает 12 000 человек. Продукция востребована во всех отраслях мировой экономики, поэтому доля экспорта составляет 56 %. Выпускаемая техника имеет диапазон мощностей 1,5 - 116 тыс. кВт, что говорит о масштабах производства и объемах реализуемого ассортимента.

Компания проводит научные разработки, внедряет инновационные технологии и проводит модификацию проверенной годами техники. Например, в 1990 году была проведена значительная реконструкция производства, стали производиться настенные котлы, а не только напольные варианты. Произошли структурные изменения: переход от нефти к газу, а от газовых котлов к конденсационной технике.

ООО «Виссманн» зарегистрирован в нашей стране в 1998 году, впервые продукция была официально представлена на международной выставке в Москве. Производство высокотехнологичных промышленных котлов открыто в Липецке, в 2017 году. Концерн занимается повышением квалификации своих сотрудников, а также специалистов профильных специальностей. В Академии VIESSMANN ежегодно проходят обучение 92 тыс. человек, в семинары регулярно проходят в России.

Оригинальные запчасти к котлам VIESSMANN в магазине ВЕНТУ

Покупая отопительную технику немецкого бренда, не придется искать запчасти для котлов VIESSMANN. Заботясь о своих клиентах, компания полностью обеспечивает потребности в деталях для выпускаемых и уже снятых с производства моделей. Фирменные запчасти производятся на том же оборудовании и имеют такую же маркировку как те, что установлены на изделии.

Новые запасти к котлам могут потребоваться по нескольким причинам:

плановое сервисное обслуживание. В техническом паспорте указано, в какой срок обязательно следует производить замену расходных элементов в конструкции. Требование следует строго исполнять, чтобы продлить срок эксплуатации котла;

замена вышедших из строя деталей и узлов. Немецкое качество позволяет рассчитывать на длительную и бесперебойную работу котла. Чаще всего отклонения в работе возникают по причине эксплуатационных ошибок пользователя, неграмотной установки или отклонений в пусконаладочных работах.

После профессиональной диагностики оборудования специалист объяснит, какие и почему потребуются для ремонта детали. В нашем интернет-магазине Венту вы можете купить запчасти для газовых котлов VIESSMANN от производителя. На складе есть в наличии все востребованные детали для ремонта немецких котлов, отсутствующие позиции мы оперативно закажем у поставщика.

У нас вы можете приобрести оригинальные запчасти к газовым, твердотопливным, дизельным и комбинированным моделям котлов. Представленный ассортимент включает более тысячи наименований и модификаций узлов и комплектующих. Наши специалисты обязательно подберут нужные вам запчасти по умеренным ценам, отопительная техника будет работать без нареканий.

Востребованные запчасти к котлам VIESSMANN

Наиболее популярные комплектующие представлены в каталоге для разных линеек и серий техники. Выбрать или заказать запчасть можно по заводскому артикулу, указанному в техническом паспорте изделия.

У нас вы можете приобрести:

теплообменники пластинчатые или комбинированные. Деталь конструкции передает энергию рабочего топлива теплоносителям по всему контуру. От эффективного использования теплообменника зависит температура в системе. Фирменные запчасти имеют уникальное покрытие Inox-Tubal или Inox-Crossal, что значительно повышает коэффициент теплоотдачи пара, воды или газа (в зависимости от конструкции котла);

пластинчатые или комбинированные. Деталь конструкции передает энергию рабочего топлива теплоносителям по всему контуру. От эффективного использования теплообменника зависит температура в системе. Фирменные запчасти имеют уникальное покрытие Inox-Tubal или Inox-Crossal, что значительно повышает коэффициент теплоотдачи пара, воды или газа (в зависимости от конструкции котла); насосы циркуляционные , необходимые для транспортировки теплоносителя заданной температуры по замкнутому контуру. Габариты узла небольшие, что облегчает монтаж/демонтаж. Насосы отличает умеренное энергопотребление и бесшумная работа даже при значительных нагрузках. Кроме насоса в сборе, можно приобрести детали внутренней комплектации, такие как фланцы, двигатели и корпуса, др.;

, необходимые для транспортировки теплоносителя заданной температуры по замкнутому контуру. Габариты узла небольшие, что облегчает монтаж/демонтаж. Насосы отличает умеренное энергопотребление и бесшумная работа даже при значительных нагрузках. Кроме насоса в сборе, можно приобрести детали внутренней комплектации, такие как фланцы, двигатели и корпуса, др.; дымоходы , обеспечивающие безопасность и эффективность эксплуатации всей системы. Дымоходы имеют модульное устройство, поэтому можно заменять как весь узел, так и отдельные его составляющие. Работоспособность каналов из надежного полипропилена сохраняется при резких перепадах температур, изделия адаптированы под российский климат и устойчивы к агрессивным средам. Отдельно можно приобрести: колено, комплект диафрагм, выход и др.;

, обеспечивающие безопасность и эффективность эксплуатации всей системы. Дымоходы имеют модульное устройство, поэтому можно заменять как весь узел, так и отдельные его составляющие. Работоспособность каналов из надежного полипропилена сохраняется при резких перепадах температур, изделия адаптированы под российский климат и устойчивы к агрессивным средам. Отдельно можно приобрести: колено, комплект диафрагм, выход и др.; горелки , которые относятся к основным элементам контура. В зависимости от назначения и модели котла, можно приобрести горелки, работающие на дизельном топливе или природном газе, а также комбинированные варианты. Горелки подразделяются по количеству сегментов и мощности. Кроме конструкции в сборе, можно приобрести ремкомплект или детали: адаптер, блок управления, двигатель, кабель и кожух, форсунки, резьбовое соединение и др.;

, которые относятся к основным элементам контура. В зависимости от назначения и модели котла, можно приобрести горелки, работающие на дизельном топливе или природном газе, а также комбинированные варианты. Горелки подразделяются по количеству сегментов и мощности. Кроме конструкции в сборе, можно приобрести ремкомплект или детали: адаптер, блок управления, двигатель, кабель и кожух, форсунки, резьбовое соединение и др.; датчики , обеспечивающие контроль за штатной работой отдельных узлов и агрегатов всей системы. Ключевыми устройствами являются датчики контроля силы пламени и тяги, температуры, давления в контуре и возможного перегрева. Датчики необходимы, чтобы предотвратить аварийные ситуации и регулярно проверять работоспособность котла;

, обеспечивающие контроль за штатной работой отдельных узлов и агрегатов всей системы. Ключевыми устройствами являются датчики контроля силы пламени и тяги, температуры, давления в контуре и возможного перегрева. Датчики необходимы, чтобы предотвратить аварийные ситуации и регулярно проверять работоспособность котла; контроллеры, позволяющие управлять котлом дистанционно. Устройства можно использовать на устройствах от простой до сложной конструкции. Предусмотрена возможность соединения нескольких блоков в единую систему для управления разными отопительными контурами одновременно. У контроллеров понятный интерфейс, управлять им можно по интернету. Кроме ручной, есть автоматическая корректировка с учетом уличной температуры и внутри помещения.

В нашем интернет-магазине ВЕНТУ https://ven-tu.ru/ вы можете приобрести оригинальные запчасти для ремонта вашего отопительного котла. Наши менеджеры могут предоставить профессиональную консультацию, помогут с выбором нужных деталей и комплектующих. Обращайтесь, у нас накоплен богатый опыт по эксплуатации и ремонту котлов VIESSMANN, мы обязательно вам поможем.