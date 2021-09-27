Где можно использовать бывшие в употребление металлические трубы

Бывшие в употребление трубы обычно больше не используются для прокладки трубопроводов, по которым под высоким давлением перекачивается рабочая среда. Тем не менее это не означает, что лежалая трубная продукция больше не может приносить пользу. Трубы б/у находят широкое применение в строительстве, выполняя многочисленные функции.

Варианты использования бывших в употреблении труб

Использовавшийся ранее трубный прокат широко применяется для монтажа свайных фундаментов. Сначала в землю вбивается труба, а затем в трубу – свая. Благодаря этому свая защищена от грунтовых вод, блуждающих в почве токов, подвижек грунта. Кроме того, трубы применяются для укрепления арматурных каркасов. Для этого трубную продукцию нарезают кольцами и приваривают к связкам арматуры.

Еще металлические трубы, побывавшие в эксплуатации и выработавшие свой ресурс, задействуют в процессе разработки котлованов. С их помощью, к примеру, можно укрепить стенки по периметру. Помимо этого, лежалые трубы используют для производства распорок, предотвращающих выдавливание шпунтов из почвы.

Еще один вариант применения – это обустройство ливневой канализации. Лежалая труба металлическая бу отлично подходит для выполнения этой задачи. Трубный прокат можно использовать в карьерах для обустройства перпендикулярных стоков под дорогами или насыпями. Если временную дорогу нужно проложить через небольшой ручей, то достаточно установить по его течению трубу достаточного диаметра и засыпать ее грунтом.

Подходят трубы б/у и для защиты кабелей и проводов, шлангов. Такие импровизированные футляры предохраняют инженерные коммуникации от подвижек почвы, негативного влияния грунтовых вод, случайного повреждения экскаватором или буром.

Плюсы труб бывших в использовании

Можно выделить основные плюсы, характерные для труб б/у:

доступная стоимость;

хорошая прочность;

стойкость к механическим и органическим отложениям;

разные размеры;

универсальность и многофункциональность.

Следует добавить, что поверхность трубных изделий можно обработать пескоструйной машиной, чтобы устранить ржавчину или краску. Кроме того, существует практика восстановления лежалых труб, чтобы улучшить их прочность и устранить следы коррозии. Такой трубный прокат можно будет использовать для сооружения трубопроводов, по которым вода или иная рабочая среда перекачивается или самотеком, или под низким давлением.