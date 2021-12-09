Где можно смотреть российское ТВ онлайн в прямом эфире?

Ассортимент онлайн сервисов для развлечений расширяется с каждым днём. Пользователи Рунета даже могут смотреть телевидение без телевизора, зная адреса сервисов виртуального ТВ и располагая смартфоном, планшетом или компьютером. Причём, в приоритете у пользователей сайты, где время трансляции совпадает со временем ТВ-программы передач.

Самые популярные каналы на telik.top

Среди множества порталов с онлайн плеерами для просмотра телепередач одним из лучших считается https://telik.top/. Именно здесь можно в рамках одного сайта найти самых широкий ассортимент популярных каналов российского телевидения. Это и ТНТ, СТС, Домашний, Пятница и другие развлекательные каналы, и телеканалы общей тематики, такие как Россия 1, 1 Канал и др. Здесь также можно бесплатно смотреть музыкальные клипы, концерты, новости шоу-бизнеса по каналу Муз-ТВ, а также наслаждаться прямыми трансляциями футбольных матчей по Матч-ТВ. На портале представлены разнообразные федеральные и региональные каналы, и есть множество тематического контента для зрителей с определёнными интересами.

Трансляции передач в реальном времени

Смотреть телевидение онлайн в Рунете можно на разных сайтах, но далеко не каждый из них обеспечивает возможность просмотра любимых телепередач в прямом эфире. Пользователи сервиса telik.top имеют возможность смотреть эфиры всех популярных каналов российского ТВ в режиме реального времени. Это позволяет ориентироваться на стандартную программу передач телевидения, которая, кстати, размещена прямо на сайте сервиса – в специально отведённом для этого разделе. По умолчанию сайт демонстрирует программу по московскому времени, однако при необходимости можно применить нужный часовой пояс, если планируется просмотр из другого региона. Опция перевода времени на региональное бесплатна и не требует регистрации.