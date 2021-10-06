Где срочно взять деньги, когда они нужны здесь и сейчас

У каждого из нас бывают финансовые трудности. Даже если человек тщательно планирует свой бюджет и не подвержен импульсивным покупкам, у него в любой момент могут возникнуть непредвиденные расходы. В таком случае можно воспользоваться микрокредитованием. Не нужно обращаться к родственникам и друзьям, просить деньги в долг, чтобы залатать образовавшиеся финансовые дыры. Достаточно просто подать онлайн-заявку и получить нужную сумму на карту.

Микрозаймы имеют множество преимуществ:

подать заявку можно онлайн, не нужно никуда идти, при этом сделать это можно круглосуточно;

есть МФО, которые предъявляют минимальные требования к потенциальным заемщикам, выдают займы студентам, пенсионерам или беззаботным;

негативная кредитная история также не имеет принципиального значения;

вероятность одобрения нужной суммы достаточно высока;

взять микрокредит гораздо проще, чем банковский кредит;

никакого пакета документов не требуется, не нужно предоставлять справку о доходах с официального места работы и объяснять цель кредитования;

с помощью микрозаймов можно улучшить кредитную историю, если вовремя отдавать долги.

Единственный недостаток микрокредитования – высокая процентная ставка, но она полностью нивелируется за счет коротких сроков кредитования. Микрозайм обычно берется «до зарплаты», то есть на короткий срок, когда деньги нужны здесь и сейчас. Достаточно высокие процентные ставки – это плата за то, что МФО не предъявляют жестких требований к заемщикам и закрывают глаза на плохую кредитную историю, таким образом принимая на себя риски.

Если вам необходимы срочно деньги, можно взять займ с одобрением заявки на карту unicom24. Для этого достаточно просто выбрать подходящее предложение и подать заявку на заем онлайн. Рассмотрение заявки происходит очень быстро, в течение получаса. Чтобы получить одобрение, необходимо иметь постоянную регистрацию на территории РФ, паспорт гражданина России, дебетовую, зарплатную или пенсионную карту, оформленную в любом российском банке на свое имя, второй документ (например, права). При этом не должно быть просрочек или непогашенных обязательств в выбранной МФО, а самому заемщику должно быть от 18 до 75 лет.

Теперь вы знаете, где взять деньги, если они нужны срочно. Пользуйтесь микрозаймами грамотно, тогда они станут для вас очень эффективным финансовым инструментом.