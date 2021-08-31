Где в Екатеринбурге купить итальянскую колбасу и отборные перепелиные яйца?

На Всероссийском Дне поля на стенде Россельхозбанка уральские фермеры показали свои лучшие продукты и товары.
Как в деревне!
В селе Талица разместилась Сухоложская ферма с поголовьем в 17 тысяч перепелок. Мясо этих некрупных птиц полезнее куриного и считается более диетическим. Свежие яйца можно даже пить сырыми, но не больше пяти штук в день. Это полезно для желудка. Подобных фермы вблизи Екатеринбурга всего две.
Мы не конкурируем, стараемся поддерживать друг друга, нам как производителю сельскохозяйственной продукции там выгоднее. Лучше обмениваться опытом. Летом мы обновляем стадо, у перепелок совсем маленький срок репродуктивности. Больше года их вообще не держим, потому что потом мясо становится жестким, но для бульонов еще подходит
Из яиц еще и делают майонез. Есть у фермеров и лайфхак: чтобы яйцо было чистить легче – его нужно покатать по столу.
Итальянские колбасы
Сыровяленые колбасы Via Salame делают из отборнейшей свинины, используется грудинка, лопатка, все разбирается и собирается вручную. Никаких излишеств, хрящиков и прочих неожиданностей вы не встретите. Нет здесь и усилителей вкуса, а в ее составе натуральные моноспеции. Директор фермы, Герман Реутов, учился этой технологии в Италии.
Из-за границы мы всегда привозим своим близким продукты, так делал и я. Идею предложил мой друг-итальянец, шеф-повар. Он меня повез по знакомым фабрикам в Италии и помог мне там найти специалиста, которого мы привезли сюда, и тут уже наладили производство
Он же и поделился секретным «потомственным» рецептом и делал всю выборку по сырью, выбирал даже веревки для колбасы.
В индустриальной колбасе много химикатов, поскольку ее производители стремятся выпускать продукт быстро и в больших объемах. Поэтому натуральная колбаса, сделанная своими руками - дороже. Кстати, вы тоже могли ее пробовать в екатеринбургских ресторанах.
У меня колбаса созревает в течение 30 дней, то там (прим. на заводах) – 10 дней. Мы работаем в основном с премиальными сетями и винными, сырными лавками. Там, где люди имеют своих клиентов делают продажи через консультантов. А супермаркеты делают продажи на трафиках. Фирма платит за то, чтобы твой продукт выложили на полку, а дальше идет поток людей. Кто захотел – тот купил
Чайный напиток комбуча
Авторы называют комбучу «живым» напитком, так как он сам себя консервирует без химикатов, а еще сохраняет высокий срок годности от 60 до 90 дней. Производят такой и в Екатеринбурге.
Даже цвет напитка достигается за счет ягод, пюре, фруктов и соков исключительного холодного отжима. Начинали мы в своей квартире, сейчас у нас производство, люди работают руками, сохраняем первозданность. Производство непростое, от старта до готовой бутылки проходит 25 дней, чуть больше девяти человек за месяц делают порядка 12-15 тысяч бутылочек. 95% здесь – это ручной труд
Сначала делается фруктово-ягодное пюре, затем две недели длится первичная ферментация. Огромные 300-литровые банки выглядят как старый-добрый чайный гриб. От имбиря, апельсина и кайенского перца – вкусовая палитра комбучи не имеет границ. Некоторые продукты для производства напитка заказывают из-за рубежа, но идут в основу и сезонные уральские продукты.
На рынке Екатеринбурга компания Live Brew уже пятый год, раньше они продавали чай, но перешли к более полезным напиткам. Особенно любят комбучу спортсмены и те, кто поддерживает здоровый образ жизни, поскольку в ней мало калорий. Поэтому напиток продается в фитнес-центрах и спортивных клубах. Есть у компании даже филиал в Москве.
Микрозелень
Это самые полезные, первые росточки растений, которые используют для обогащения рациона и украшения блюд. С микрозеленью получаются интересные и необычные на вкус салаты. Есть и расторопша, и капуста, салаты, горошек, подсолнечник.
Все просто, но за растениями нужен постоянный уход. В обычном сельском хозяйстве все растет под солнышком, а мы выращиваем их под специальными лампами, света на подоконнике росткам не хватит. Сейчас у нас есть 15 видов растений, а сама вертикальная ферма занимает 130 кв. метров, на рынке мы уже шесть лет
Найти микрозелень Ever Green можно в элитных продуктовых магазинах и в ресторанных блюдах. У каждого сорта свой вкус, так, редиска и крест-салат – острые, а капуста более бархатистая.
Стоит рассматривать микрозелень как разнообразие домашнего стола. В ней много витамина C, в расторопше, например, есть силимарин, который помогает печени быстрее регенерировать
Приобрести эти и другие вкусные уральские фермерские продукты можно на портале «Свое родное», который разработал Россельхозбанк. Все товары на портале представлены активно развивающимися фермерскими предприятиями.
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