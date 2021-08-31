Где в Екатеринбурге купить итальянскую колбасу и отборные перепелиные яйца?

Он же и поделился секретным «потомственным» рецептом и делал всю выборку по сырью, выбирал даже веревки для колбасы.

В индустриальной колбасе много химикатов, поскольку ее производители стремятся выпускать продукт быстро и в больших объемах. Поэтому натуральная колбаса, сделанная своими руками - дороже. Кстати, вы тоже могли ее пробовать в екатеринбургских ресторанах.