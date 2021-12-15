Где в Екатеринбурге отметить Новый год компанией и без QR-кодов?

Это различные командные игры и тематические квесты, которые вам организует компания «Мастер успеха». Под руководством тренера - инструктора вы пройдете испытания, после которых ваш коллектив станет более сплоченным.
Активные игры на командный дух особенно необходимы любым коллективам во время пандемии – когда любые другие развлечения под запретом. Подробнее НАШЕЙ рассказал сертифицированный коуч, бизнес -тренер Александр Слепухин.
Что такое коучинг и как он применяется в работе с командами?
– В индивидуальном коучинге, человек работает на своей осознанностью и способностью брать на себя 100% ответственность за результат, коуч помогает человеку понять, какие у него есть ресурсы, и ограничения, как можно усилить свой потенциал. Так же и в работе с организациями, коуч помогает группе стать командой, достичь поставленных целей, взять на себя 100% ответственность за результат – рассказал Александр Слепухин.
Как активный отдых помогает коллективу?
Компания предлагает десятки квестов, где люди смогут пострелять из лука, покидать томагавки, пройти веревочный курс, полазить по скалодрому под присмотром альпинистов, устроить настоящее сражение на мечах. Кстати, самый популярный квест у школьников про Гарри Поттера, а взрослых интересуют амазонки и индейцы. Специально для этого у «Мастера успеха» есть своя площадка, вместимостью до 25 человек.
– Пандемия и отказ от корпоративных мероприятий в целом негативно влияет на атмосферу в коллективе. Людям нужен праздник, смена обстановки, пространства. Со стороны кажется, что в этот момент мы просто развлекаемся и играем, но по факту тренер использует определенные инструменты, чтобы группа сообща решала различные ситуации, проходила испытания. И тогда команда видит, что у них получается, что нет. В ходе тимбилдинга вскрываются проблемные точки, а мы подталкиваем команду на дальнейшую работу над собой. Мы помогаем им прийти к тому, чтобы в конце они почувствовали себя одной семьей, поднимаем общий уровень энергии, драйва, позитива, атмосфера становится благоприятной. А только в положительной среде люди могут спокойно говорить о наболевшем, – пояснил Александр Слепухин.
Эмоциональный эффект от таких встреч длится годами, а лучше всего проводить подобные игры два раза в год. Одно мероприятие длится от 2 до 5 часов, минимальное количество участников – 6 человек, а самую крупную игру проводили для 350 человек. Для тех, кто не так любит активные игры – есть интеллектуальные. Это различные настольные игры и викторины.
Безопасность превыше всего, поэтому все сотрудники «Мастера успеха» привиты от коронавируса. Но от посетителей QR-код не требуется.
Подвести итоги года онлайн
Если праздничного настроения все-таки нет, либо класс, студенческая группа или коллеги работают и учатся на «удаленке» провести время с пользой можно и в онлайн.
– Мы проводим командные сессии в ZOOM. Мы также делим людей на команды, работаем с виртуальными досками. Команде дается задача, они решают ее, делятся идеями. Где-то тоже нужно будет встать, подвигаться. Такой тимбилдинг займет не больше полутора часов, – рассказал Александр Слепухин.
Также специалисты предлагают провести стратегическую сессию (подвести итоги года), либо форсайт-сессию (проанализировать и прописать стратегию развития компании на будущее).
Заказать себе праздник и выбрать наиболее подходящий вариант можно на сайте mastertrening.ru или по тел. +7 963-050-12-43. Записаться на тренинг к Александру Слепухину можно на сайте alexandrslepuhin.com
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