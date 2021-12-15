Где в Екатеринбурге отметить Новый год компанией и без QR-кодов?

Это различные командные игры и тематические квесты, которые вам организует компания «Мастер успеха». Под руководством тренера - инструктора вы пройдете испытания, после которых ваш коллектив станет более сплоченным.

Активные игры на командный дух особенно необходимы любым коллективам во время пандемии – когда любые другие развлечения под запретом. Подробнее НАШЕЙ рассказал сертифицированный коуч, бизнес -тренер Александр Слепухин.