Где в Нижнем Новгороде суши сет с бесплатной доставкой?

Если вы все еще не знаете, где можно выгодно заказать суши сет Нижний Новгород , то обязательно прочитайте этот обзор до конца. В нем собраны лучшие варианты заведений, которые предлагают широкий ассортимент вкусных суши на любой бюджет. Выгоднее всего заказывать сет, если в компании более двух человек. Это поможет сэкономить, а выбранный микс позволит протестировать новые вкусы, если ранее вы отдавали предпочтение исключительно классическим сетам по типу «Филадельфии».

«Суши Мастер»

Это известный онлайн-ресторан. Он специализируется не только на японской, но еще и на паназиатской кухне. Там вы можете заказать, как отличный суши сет, так и вок, рамен, теплый салат, боул или десерт. Меню максимально разнообразное, так что оно определенно понравится каждому. Если вы не знаете, какой сет заказать для второй половинки, большой компании, то предварительно пообщайтесь с консультантом заведения. Он расскажет о различных вариантах, поможет подобрать лучший под индивидуальные предпочтения.

Достоинства «Суши Мастер»:

· высокое качество;

· профессиональное обслуживание;

· вкусное сезонное меню;

· есть бесплатная доставка.

Список блюд в этом заведении обновляется каждые три месяца, так что вам стоит поспешить, чтобы успеть попробовать актуальные сеты высокого качества. Важно обратить внимание на то, что среди меню «Суши Мастер» есть отдельные позиции и для веганов, вегетарианцев. Такие сеты стоят дешевле классических, но они вкусные, идеально подходят для перекуса.

«Каратэ Суши»

Это заведение специализируется не только на японской, но еще и на паназиатской кухне. Там вы можете заказать роллы, суши, лапшу, мисо, рамен. Стоит обратить внимание на то, что в меню нет японских напитков и десертов, поэтому вы можете рассчитывать только на воду или сок. Зато к заказу доступно 10 различных видов суши сетов. Часть из них – оригинальные. Многие клиенты в отзывах хвалят миксы, поскольку это отличная возможность попробовать сразу несколько видов роллов и суши.

«Сушилка-Суши и Пицца»

Если вы не знаете, что заказать на ужин: пиццу или суши, то это заведение, которое расположено прямо в центре Нижнего Новгорода, создано именно для вас. Там найдутся варианты на любой вкус и бюджет. По вторникам и пятницам проходят счастливые часы. В этот период вы можете получить скидку в размере 50% на любую порцию роллов или пиццу, также предложение актуально и для суши сетов. Доступна бесплатная доставка по всему городу. На нее курьер тратит от часа и более.

«Автосуши»

Если вас интересует самовывоз или доставка, то «Автосуши» - это как раз то, что нужно. Там вы можете заказать, как отдельную порцию роллов, так и большой сет. Поесть в самом заведении не выйдет, поскольку зал для гостей там отсутствует, зато есть отдельное окошко для тех клиентов, которые приезжают за роллами на автомобиле. В отзывах многие хвалят быстрое и вежливое обслуживание, а также выгодные скидки по пятницам на протяжении всего дня.