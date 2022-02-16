Гидроизоляция фундаментного основания и подвала

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Гидроизоляционные работы по обустройству фундаментного основания необходимо отнести к обязательным мероприятиям, которыми не стоит игнорировать. В том числе, если предполагается монтирование фундаментного основания с подвальным помещением, в котором планируется размещение разных объектов технико-бытового предназначения. Обустройство гидравлической изоляции обязано отвечать всеобщим нормативам по выполнению аналогичных работ


Для чего требуется гидроизоляция

Фундамент, который находится под поверхностью земли, постоянно испытывает влияние подземных вод, а также осадков. Невзирая на то, что железобетонные конструкции являются монолитными, они состоят из стройматериала, который очень изобилует порами, и пропускает сквозь себя влагу. И тут возникают проблемные вопросы для фундамента и подвала.

Арматура конструкций фундамента, изготовленная из железа, без должной гидроизоляции со временем подвергается коррозии, вследствие чего становиться непрочной. У фундаментного основания с подвальным помещением без гидроизоляции появляются осложнения, которые связаны с его эксплуатированием. К данным осложнениям можно отнести:

  • Повышенная влажность в подвале.
  • Появление грибковых отложений.
  • Появление запаха гнили.
  • Частичное подтопление подвала.

Степень трудности выполнения гидроизоляции фундаментного основания будет находиться в зависимости от глубины залегания подземных вод.

Время проведения гидроизоляционных работ по обустройству подвала и фундамента

Обычно гидроизоляция подвала https://stgmsk.ru/nashi-resheniya/gidroizolyatsiya-podvala и фундамента выполняется на этапе строительства помещения, так как, к фундаменту имеется простой и лёгкий доступ, а также фундаментное основание не имеет щелей, а стены подвала чистые, и без грязи. Мероприятия по гидроизоляции обязаны выполняться, когда на улице сухо, и температурные показатели не опускаются ниже +5°C.

Если на стенах подвала имеются щели и выбоины, тогда требуется произвести их замазку раствором с высокой морозостойкостью и влагостойкостью, который предназначен для гидроизоляционных работ. Особенное внимание уделяется фундаментам, которые выполнены из железобетонных блоков. Здесь особенно тщательно обрабатываются шовные соединения.

Цены обустройства гидроизоляции фундамента

Сколько должна стоить гидроизоляции фундамента, цена производства гидроизоляционных работ фундамента и подвала высчитывается на м2, и находится в зависимости от стадии возведения объекта, а также от типа гидроизоляции, и стоимости стройматериалов. Используя дорогой стройматериал, повышается надёжность сооружения, и проливается срок жизни строения.

При эксплуатации строения произвести ремонт гидроизоляции фундамента снаружи относительно непросто. Поэтому, необходимо позаботиться о гидроизоляции на стадии строительства. Но, если строение находится в эксплуатации, тогда есть смысл сделать звонок по указанному на нашем сайте телефону, и менеджер компании ответит на все интересующие вопросы по гидроизоляции.

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