Глава медицинской фракции в городской думе Алексей Вихарев помог организовать выездную диспансеризацию в гипермаркете «Окей» на Эльмаше.

С собой нужно принести пакет документов: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты флюорографии и осмотра гинеколога (для женщин) за последние 11 месяцев.

Жители соседних домов пришли в гипермаркет не только за продуктами, но и для обследования. В мобильном пункте они проходят анкетирование, им измеряют артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, рост и вес. Также здесь они могут сдать кровь для анализа на уровень глюкозы и холестерина, измерить внутриглазное давление, пройти ЭКГ. Кроме того, с помощью спирографа им измеряют объем лёгких, что важно для переболевших Covid-19.

– После пробного выезда в офис ТСЖ с обследованиями, получил множество заявок от жителей на организацию мобильных пунктов диспансеризации рядом с их домом. Однако не в каждом многоквартирном доме есть свободные помещения для этих целей. Как выход, проведение диспансеризации в торговых центрах, тем более механизм для меня и коллег уже отработанный. – пояснил председатель медицинской фракции Алексей Вихарев. – Организовал работу волонтёров, они все с медицинским образованием, квалифицированно не только проверяют анкеты, но и помогают проводить обследования.

Врачи городской больницы № 23 выездную диспансеризацию считают перспективным форматом и шагом навстречу к жителям.

– С торговыми центрами мы работали в рамках вакцинации населения от Covid-19, всем тогда мобильные пункты понравились, поэтому выездную диспансеризацию также восприняли хорошо, – пояснил Анатолий Грачёв, заведующий поликлиникой ГКБ № 23. – Такие пункты в первую очередь организуем для людей, которые трудятся и до больницы дойти не могут. Это их шанс своевременно обследоваться, выявить заболевания. Тем более что в мобильный пункт могут прийти все желающие, не только жители, прикреплённые к нашей поликлинике.

Выездная диспансеризация в торговом центре проходит вполне успешно, за первый час в мобильный пункт обратилось порядка 15 человек.

Напомним, что пробная выездная диспансеризация прошла 26 апреля в офисе ТСЖ по адресу: ул. Стачек, 55. О возможности привлечь к диспансеризации большее количество населения попросило руководство ГКБ № 23 на выездном заседании депутатской группы «Помощи и содействия медицинским учреждениям г. Екатеринбурга» в начале апреля.

Ранее депутаты медицинской фракции в рамках акции «Вакцинация в каждый двор» привили более 60 тысяч горожан. Также парламентарии за прошедший год затратили порядка 16 миллионов рублей из личных средств на помощь больницам.