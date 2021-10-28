Главную улицу Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии

Одну из главных улиц Екатеринбурга сегодня, 28 октября, затопило из-за коммунальной аварии. На участке дороги улицы Малышева от Мира до Гагарина сильный потоп, проехать здесь очень сложно - машины практически плывут по дороге.
Ночью произошла авария на водоводе диаметром 500 мм. Аварийный участок отключили. Для ремонта необходимо проведение раскопочных работ. Аварийные бригады будут работать сегодня, но только после согласования с администрацией города и другими сетевыми организациями.
На месте аварии забита ливневая канализация. Ремонтные работы продолжат только после согласования с администрацией. В ближайших жилых домах воду не отключали и не планируют. Как только ливневку почистят - вода уйдет.
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