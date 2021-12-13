Global Finance признал ВТБ лидером по торговому финансированию в России и на развивающихся рынках

Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance. Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.

Поддержка клиентов с помощью полного спектра продуктов торгового и экспортного финансирования является одним из приоритетов банка. В 2021 году наблюдался повышенный интерес к решениям в области финансирования экспорта со стороны компаний на развивающихся рынках. В свою очередь, команда банка активно работала над индивидуальными и инновационными решениями для клиентов, реализовав свыше 500 сделок с контрагентами из более чем 45 стран.

ВТБ показал значительный рост объема поддержки как российского экспорта, так и финансирования торговых операций клиентов из стран СНГ. Кроме того, благодаря глобальному присутствию Группы, удалось реализовать ряд уникальных для российской банковской группы сделок, в том числе с участием международных экспортно-кредитных агентств - немецкого Euler Hermes и китайского SINOSURE.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил:

- За прошедший год команда торгового и экспортного финансирования проделала большую работу по расширению линейки продуктов и услуг торгового и экспортного финансирования, поиску оптимальных для наших клиентов решений и их эффективной реализации. Это позволило ВТБ не только сохранить позиции лучшего банка в этом направлении в России, но и стать лидером на развивающихся рынках. Рад, что деятельность ВТБ вновь отмечена международным экспертным сообществом, и уверен, что профессионализм и экспертиза нашей команды позволят продолжить поддержку клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях.

Банк ВТБ предоставляет продукты и услуги торгового и экспортного финансирования не только на рынке РФ, но также в СНГ, Азии и Европе. Группа ВТБ за счет своего глобального присутствия обеспечивает всестороннюю поддержку российского экспорта, в том числе путем финансирования зарубежных партнеров российских клиентов, широкого спектра кредитных продуктов и операций документарного бизнеса.