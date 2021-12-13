Голосовой ассистент ВТБ стал победителем Национальной банковской премии-2021

Департамент цифрового бизнеса ВТБ запустил голосового ассистента в приложении ВТБ Онлайн в феврале. Он может консультировать клиентов по 1,5 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. За год сервис помог 340 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее частым операциям на общую сумму 30 млн рублей. Средний чек перевода по номеру телефона клиенту ВТБ составляет около 15 тысяч рублей, между своими счетами — свыше 20 тысяч рублей.

— Сегодня голосовые ассистенты становятся частью нашей жизни и помогают существенно упростить рутинные задачи, которые мы привыкли решать на ходу — за рулем, на улице, в магазине. С февраля услугами нашего голосового ассистента воспользовались больше 300 тысяч человек, а к середине следующего года мы доведем его аудиторию до миллиона пользователей. Мы стремимся к тому, чтобы клиенту вообще не нужно было брать в руки телефон для получения банковских услуг. Достаточно лишь произнести свою просьбу и мгновенно совершить финансовую операцию, — прокомментировал результаты премии руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ постоянно добавляет новые навыки для голосового ассистента. Уже сейчас он может помочь заказать SIM-карту ВТБ Мобайл с бесплатной курьерской доставкой, сообщит условия оформления детской карты и объяснит, как выпустить ее в ВТБ Онлайн. Виртуальный помощник также поможет поменять пакет услуг, расскажет о социальных программах банка, работе пенсионного фонда ВТБ и ответит на вопросы по сервисам для самозанятых. Скоро у него появятся новые функции — переводы через Систему быстрых платежей, оформление дебетовых карт и афиша «ВТБ Арены».

Для общения с голосовым ассистентом необходимо запустить мобильное приложение ВТБ Онлайн, сказать «Привет, ВТБ!», а для первого запуска помощника клиенту нужно нажать на соответствующее окошко в правом верхнем углу экрана. Получить информацию по продуктам и услугам банка могут также те, кто не является клиентами ВТБ — это можно сделать через голосового ассистента в Алисе и скачав версию приложения ВТБ Онлайн для неклиентов.