Госавтоинспекция Екатеринбурга проведет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»

ГИБДД Екатеринбурга с 25 по 28 августа проведет на территории города профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Оно направлено на пресечение нарушений ПДД водителями на пешеходных переходах, нарушений среди пешеходов, в том числе передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокате, гироскутере, моноколесе и др.

В Екатеринбурге за 7 месяцев текущего года с участием пешеходов зарегистрировано 226 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 216 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и предоставлять преимущество в движении пешеходам в соответствии с ПДД.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на нее для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители, движущиеся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

На регулируемых пешеходных переходах при включении зеленого сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части или трамвайных путей данного направления. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.

Пешеходам следует помнить, что наличие пешеходного перехода не гарантирует безопасность. При пересечении дороги необходимо оценить расстояние до автомобилей и их скорость, а также убедиться в том, что водители предоставляют преимущество. Владельцам СИМ следует помнить, что они являются пешеходами и должны руководствоваться разделом 4 ПДД РФ «Обязанности пешеходов».

Источник: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу