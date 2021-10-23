Грибной сезон завершен! Остается только их приготовить - НАШИ рецепты

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49541

Удивите вторую половинку сытным обедом или закуской. Делимся лучшими рецептами от шеф-повара из Екатеринбурга Василия Бочанова.

Накануне в Екатеринбурге выпал первый снег, традиционно с осадками грибники завершают свой сезон, а грибной улов в этом году был ого-го. Так, только за один поход екатеринбуржец нашел 35 красноголовиков! Но даже если в лес вам сходить не удалось, мы поделимся с вами рецептами блюд с грибами. И лесными, и купленными в магазине, например, шампиньонами. Побалуем себя напоследок перед зимой! Лучшими грибными рецептами с НАШЕЙ поделился шеф-повар из Екатеринбурга Василий Бочанов.

Ризотто с лисичками

Фото:  

  • Рис "Арборио" или "Карнароли" - 200 гр.
  • Лук репчатый - 50 гр.
  • Лисички - 150 гр.
  • Белое вино - 100 мл.
  • Куриный бульон или вода - 800 мл.
  • Сливочное масло - 50 гр.
  • Оливковое масло - 30 мл.
  • Сыр мелко натертый (лучше – "Пармезан") - 40 гр.

Варим куриный бульон или подогреваем готовый на слабом огне. Отдельно на сковороде растапливаем 25 гр. сливочного масла, добавляем к нему оливковое масло и мелко нарезанный лук. Туда же на 1–2 минуты бросаем рис. Заливаем вином, оно должно полностью выпариться. После чего в нашу смесь постепенно добавляем бульон (половинку половника), не забываем перемешивать! Туда же – заранее обжаренные лисички. Варим все вместе 12–15 минут. Смотрите готовность блюда по состоянию риса, уже перед тем, как снимать блюда с плиты, добавляем остатки сливочного масла, сыр, соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!

Жареные грибы

Фото:  

  • Нарезанные лесные грибы – 800 гр.
  • Сливочное масло - 50 гр.
  • Лук репчатый - 50 гр.
  • Чеснок - 10 гр.

Рецепт проще простого! Растапливаем половину сливочного масла на сковороде, как только он начнет становиться коричневым – бросаем грибы и жарим на одной стороне, пока они не потемнеют. Лук нарезаем соломкой, оставшийся сок и сам лук кидаем к грибам. Жарим все вместе и перемешиваем, пока из грибов не испариться вся жидкость. Добавляем еще сливочного масла, мелконарезанный чеснок. Готово!


Вместо сливочного масла можно добавить 200 мл 20% сливок. Выпариваем грибы еще 2–3 минуты и добавляем свежую зелень. Сливочные грибы готовы!

Полента с грибами

  • Полента - 175 гр.
  • Сливочное масло - 50 гр.
  • Пармезан - 60 гр.
  • Молоко - 315 мл.
  • Куриный бульон или вода - 315 мл.
  • Клюквенной ждем - 60 гр.
  • Грибы жаренные - 60 гр.
  • Яблоко - 60 гр.

Кипятим молоко и куриный бульон в одной кастрюле, после чего высыпаем туда поленту и варим 15 минут на слабом огне. Добавляем сливочное масло и сыр. Поленту выкладываем в форму для запекания, на дно которой стоит положить пергамент. Накрываем сверху пергаментом и убираем смесь на ночь в холодильник. Застывшую поленту на следующий день разрезаем и обжариваем кусочками до золотистой корочки. Такая полента будет вкуснейшей заменой хлебу. Ее можно есть и с жареными грибами, с джемом и яблоками. Или приготовить закуску из всего этого сразу, выкладывая слоями. Пальчики оближешь!

Грибной крем-суп

Фото:  

  • Шампиньоны - 400 гр.
  • Белые грибы - 50 гр.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Бекон - 50 гр (3 полоски).
  • Грибной отвар - 500 мл (можно заменить водой или куриным бульоном).
  • Сливки 33%–200 мл.
  • Вино белое - 100 мл.
  • Сливочное масло - 20 гр.
  • Оливковое масло - 20 гр.
  • Тимьян, розмарин.

Очищенные грибы, лук и бекон нарезаем средним кубком. Выкладываем на противень вместе со специями и оливковым маслом и запекаем 30 минут при температуре 210 градусов. Грибы вываливаем в кастрюлю, а п противень заливаем белое вино. Подождите немного и всю жидкость также добавьте в кастрюлю с грибами, варим 10 минут. Добавляем сливки и варим еще 2–3 минуты. Последний этап – пробиваем суп в блендере, можно добавить еще сливочного масла. Бон аппетит!

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49541

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined