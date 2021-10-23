Грибной сезон завершен! Остается только их приготовить - НАШИ рецепты

Нарезанные лесные грибы – 800 гр.

Сливочное масло - 50 гр.

Лук репчатый - 50 гр.

Чеснок - 10 гр.

Рецепт проще простого! Растапливаем половину сливочного масла на сковороде, как только он начнет становиться коричневым – бросаем грибы и жарим на одной стороне, пока они не потемнеют. Лук нарезаем соломкой, оставшийся сок и сам лук кидаем к грибам. Жарим все вместе и перемешиваем, пока из грибов не испариться вся жидкость. Добавляем еще сливочного масла, мелконарезанный чеснок. Готово!

Вместо сливочного масла можно добавить 200 мл 20% сливок. Выпариваем грибы еще 2–3 минуты и добавляем свежую зелень. Сливочные грибы готовы!