Грибной сезон завершен! Остается только их приготовить - НАШИ рецепты

Накануне в Екатеринбурге выпал первый снег, традиционно с осадками грибники завершают свой сезон, а грибной улов в этом году был ого-го. Так, только за один поход екатеринбуржец нашел 35 красноголовиков! Но даже если в лес вам сходить не удалось, мы поделимся с вами рецептами блюд с грибами. И лесными, и купленными в магазине, например, шампиньонами. Побалуем себя напоследок перед зимой! Лучшими грибными рецептами с НАШЕЙ поделился шеф-повар из Екатеринбурга Василий Бочанов.
Ризотто с лисичками
- Рис "Арборио" или "Карнароли" - 200 гр.
- Лук репчатый - 50 гр.
- Лисички - 150 гр.
- Белое вино - 100 мл.
- Куриный бульон или вода - 800 мл.
- Сливочное масло - 50 гр.
- Оливковое масло - 30 мл.
- Сыр мелко натертый (лучше – "Пармезан") - 40 гр.
Варим куриный бульон или подогреваем готовый на слабом огне. Отдельно на сковороде растапливаем 25 гр. сливочного масла, добавляем к нему оливковое масло и мелко нарезанный лук. Туда же на 1–2 минуты бросаем рис. Заливаем вином, оно должно полностью выпариться. После чего в нашу смесь постепенно добавляем бульон (половинку половника), не забываем перемешивать! Туда же – заранее обжаренные лисички. Варим все вместе 12–15 минут. Смотрите готовность блюда по состоянию риса, уже перед тем, как снимать блюда с плиты, добавляем остатки сливочного масла, сыр, соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!
Жареные грибы
- Нарезанные лесные грибы – 800 гр.
- Сливочное масло - 50 гр.
- Лук репчатый - 50 гр.
- Чеснок - 10 гр.
Рецепт проще простого! Растапливаем половину сливочного масла на сковороде, как только он начнет становиться коричневым – бросаем грибы и жарим на одной стороне, пока они не потемнеют. Лук нарезаем соломкой, оставшийся сок и сам лук кидаем к грибам. Жарим все вместе и перемешиваем, пока из грибов не испариться вся жидкость. Добавляем еще сливочного масла, мелконарезанный чеснок. Готово!
Вместо сливочного масла можно добавить 200 мл 20% сливок. Выпариваем грибы еще 2–3 минуты и добавляем свежую зелень. Сливочные грибы готовы!
Полента с грибами
- Полента - 175 гр.
- Сливочное масло - 50 гр.
- Пармезан - 60 гр.
- Молоко - 315 мл.
- Куриный бульон или вода - 315 мл.
- Клюквенной ждем - 60 гр.
- Грибы жаренные - 60 гр.
- Яблоко - 60 гр.
Кипятим молоко и куриный бульон в одной кастрюле, после чего высыпаем туда поленту и варим 15 минут на слабом огне. Добавляем сливочное масло и сыр. Поленту выкладываем в форму для запекания, на дно которой стоит положить пергамент. Накрываем сверху пергаментом и убираем смесь на ночь в холодильник. Застывшую поленту на следующий день разрезаем и обжариваем кусочками до золотистой корочки. Такая полента будет вкуснейшей заменой хлебу. Ее можно есть и с жареными грибами, с джемом и яблоками. Или приготовить закуску из всего этого сразу, выкладывая слоями. Пальчики оближешь!
Грибной крем-суп
- Шампиньоны - 400 гр.
- Белые грибы - 50 гр.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Бекон - 50 гр (3 полоски).
- Грибной отвар - 500 мл (можно заменить водой или куриным бульоном).
- Сливки 33%–200 мл.
- Вино белое - 100 мл.
- Сливочное масло - 20 гр.
- Оливковое масло - 20 гр.
- Тимьян, розмарин.
Очищенные грибы, лук и бекон нарезаем средним кубком. Выкладываем на противень вместе со специями и оливковым маслом и запекаем 30 минут при температуре 210 градусов. Грибы вываливаем в кастрюлю, а п противень заливаем белое вино. Подождите немного и всю жидкость также добавьте в кастрюлю с грибами, варим 10 минут. Добавляем сливки и варим еще 2–3 минуты. Последний этап – пробиваем суп в блендере, можно добавить еще сливочного масла. Бон аппетит!
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