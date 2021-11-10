Группа «Открытие»: активы клиентов в ОПИФ выросли за год на 217%

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие», бренд «Открытие Инвестиции») по итогам девяти месяцев 2021 года многократно увеличила объем средств клиентов в портфелях открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На 30 сентября 2021 года объем средств частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК «Открытие» составил 39 млрд рублей. Количество клиентов (физических лиц), разместивших средства в ОПИФы под управлением компании, увеличилось на 191% и достигло 38600 человек.
Стабильно высокими по итогам III квартала стали результаты доходности ОПИФ УК «Открытие». По данным Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы (+21,97%), а за три года занимает первую строчку среди всех российских смешанных фондов (+98,81%). ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» входит в число лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).
Компания наращивает активы и в закрытых паевых инвестиционных фондах. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года объем средств в ЗПИФ вырос более чем в 8 раз (на 754%) в сравнении с показателями годом ранее и достиг 7 025 млн рублей.
Совокупное количество клиентов (физических лиц) УК «Открытие» на 30 сентября 2021 года достигло 120 625 человек, что на 18 % больше, чем годом ранее. Количество уникальных клиентов за год выросло до 112 885 человек, увеличившись на 13% по сравнению с показателями прошлого года.
Активный прирост продемонстрировал и пул институциональных клиентов: в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2020 года он составил 52,5%, а объем средств под управлением превысил 218 млрд рублей.
Благодаря успешным результатам и росту заинтересованности клиентов совокупные активы под управлением компании на 30 сентября 2021 достигли 320 млрд рублей и выросли более чем на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдельно отметим, что в III квартале 2021 года УК «Открытие» запустила 6 новых БПИФ и сформировала линейку биржевых фондов. Фонды ориентированы на различные классы активов и валюты, широкое географическое покрытие, а также разный уровень риска. В результате клиенты могут инвестировать в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии.
Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
– Оценивая итоги прошедших 9 месяцев, уже сейчас можно с уверенностью назвать 2021 год одним из самых успешных с точки зрения ключевых направлений нашего бизнеса – мы в разы увеличили объем средств инвесторов в открытых паевых фондах, показали высокие результаты доходности ОПИФ, запустили линейку биржевых фондов и в 8 раз приумножили активы клиентов в ЗПИФ по сравнению с показателями прошлого года. Мы не намерены останавливаться на достигнутом – будем и дальше предлагать нашим клиентам только самые эффективные продукты в тесном сотрудничестве с банком «Открытие» и «Открытие Брокер».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- «Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.
- ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).
- ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.
- Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
- Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/
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