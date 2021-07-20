Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO EMC

Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом первичного размещения ГДР United Medical Group CY PLC, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России. Компания работает под брендом «Европейский медицинский центр» и контролируется известным российским предпринимателем Игорем Шиловым.
Совокупный объем средств, привлеченных в ходе предложения, составил приблизительно $500 млн, а доля ценных бумаг компании в свободном обращении составит примерно 44% при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован. По итогам предложения – и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован – Игорь Шилов сохранит 55,111% в компании.
Заявки на участие в первичном размещении подавались клиентами группы через мобильное приложение «Открытие Брокер» с подтверждением через СМС. Упрощение процесса подачи поручений позволило снизить порог входа до 5 тысяч рублей и увеличить количество участников IPO.
За последний год это размещение стало третьей сделкой на рынках акционерного капитала, где группа «Открытие» выступила в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group и ГК «Самолет».
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:
– Роль «Открытия» заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов «Открытие Брокер», а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой «Открытие», составил существенную долю от общей суммы заявок со стороны других розничных брокеров и частных банков, участвующих в размещении. Группа «Открытие» продолжает активное развитие направления ECM, мы усилили команду и в начале 2021 года наняли Алексея Хабарова, который возглавил направление ECM в нашем департаменте. Кроме того, очень важным фактором успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов подачу заявок на участие в сделках через мобильное приложение «Открытие Брокер». Это третья сделка на рынках акционерного капитала за последний год, где мы выступаем в качестве соорганизатора, и я уверен, что количество подобных успешных проектов с нашим участием будет только расти.
Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер»:
– Внедрение новых технологий, позволяющих клиентам с наименьшими усилиями получать ожидаемый результат, очень сильно влияет на клиентский опыт и восприятие компании. Возможность подавать заявки, не выходя из мобильного приложения, позволила большему количеству инвесторов принять участие в одном из самых интересных IPO за последнее время. Уверен, что это положительно повлияет на потребительскую лояльность, и наши клиенты получат еще более удобный сервис. Мы продолжим работать над его развитием повышая цифровизацию брокерского бизнеса группы «Открытие».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в 2020 г. превысил 14 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 318 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
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