Группа ВТБ запустила сайт цифровой платформы имущественных торгов V-Лот

Группа ВТБ представила бета-версию цифровой платформы имущественных торгов V-Лот. На витрине цифровой платформы V-Лот размещены квартиры, представленные к продаже на всей территории России. В каталоге возможна фильтрация объектов по таким ключевым параметрам, как регион, стоимость, дата окончания приема заявок. В карточке лота пользователи могут ознакомиться с фотографиями, данными о средней рыночной стоимости, социальной инфраструктуре и другими характеристиками объекта.

– Отсутствие подробной информации о лотах, выставляемых на электронных торговых площадках – одна из ключевых проблем рынка, которую решает V-Лот. Мы начинаем с базового функционала и минимального количества лотов – 300 штук, но быстрый старт позволит оперативно получить обратную связь от пользователей и создать оптимальную версию с учетом потребностей всех участников рынка. Сейчас активно интегрируем платформу с крупнейшими торговыми площадками, такими как ЕФРСБ, torgi.gov.ru, Росэлторг, и до конца года сможем автоматически наполнять витрину лотов. Это позволит в разы увеличить количество объектов, представленных на сайте, – отметил Сергей Пигалев, руководитель цифровой платформы имущественных торгов V-Лот.

ВТБ первым на рынке начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов. В августе 2021 года банк первым в России провел онлайн-регистрацию прав собственности на недвижимость, приобретенную с торгов. Оперативно настроить процессы и отработать новую технологию удалось благодаря поддержке Росреестра. Ранее регистрация таких объектов проходила только в офлайн-режиме.

С сентября ВТБ тестирует технологию ипотечных сделок для приобретения жилья с имущественных торгов. Сегодня данный продукт является уникальным для рынка. Ранее банки выдавали ипотеку на покупку с торгов только для объектов недвижимости, находящихся на балансе кредитной организации.В рамках нового предложения клиенты смогут оформить кредит на срок до 30 лет. При первоначальном взносе от 10% и комплексном страховании ставка составит 9,7%, для взноса 20% и выше – 9,2%. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов – 60 млн рублей.

В настоящее время подать заявку на ипотеку и сопровождение участия в торгах можно через агента V-Лот, обратившись по телефону контакт-центра: 8 (800) 550 80 26. В дальнейшем этот процесс станет значительно проще благодаря запуску личного кабинета пользователя. В нем будет представлен расширенный функционал, быстрый и безопасный обмен документами, онлайн-подписание договора купли-продажи и прочее.