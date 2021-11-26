Идет оттепель: в Екатеринбурге потеплеет до плюсовых температур

Сегодня, 26 ноября, в Екатеринбурге настоящая метель, которая продлится до самого вечера. В городе днем будет от -2 до - 4 градусов, в регионе гораздо холоднее, до - 11 градусов.

В субботу, 27 ноября, в области будет также снежно, температура будет держаться в пределах от -2 до -12 градусов, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Екатеринбурге даже ночью будет тепло (от -2 до -4 градусов), а днем - настоящая оттепель (от - 1 до -3 градусов). Будет облачно, но осадков не предвидится.

В воскресенье, 28 ноября, в Свердловской области ожидается температура от -1 до -9 градусов. Конкретно в Екатеринбурге незначительно похолодает до -8 ночью и - 4 днем.

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