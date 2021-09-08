Игристые вина: всё о волшебном напитке

Во-первых, славится виноградниками север Италии: Венето и Фриули-Венеция-Джулия, Пино-Гриджио, Альянико. Запомнили? Теперь сможете смело обосновать выбор напитка к праздничному столу.

Цена на вино напрямую зависит от сорта винограда, который выращивают в том или ином краю с разными климатическими условиями. Расходы на благородные напитки теперь у Вас будет «плавающая» (как при поиске места для отпуска): чем изысканнее, тем дороже, но, в целом, идеальное сочетание найти можно всегда.

Кроме этого при выборе вина стоит опираться на его «возраст», от него зависит аромат, цвет и вкус напитка. Виноград для «молодого» напитка, как правило, оставляют бродить на 1 – 2 недели, обычно у него от 5 до 11 % крепости. В отличие от «молодого» или «нового» классические игристые вина выдерживают не меньше 15-18 месяцев.

Обратите внимание, на любой этикетке вина должен быть указан сорт, год урожая и процент содержания алкоголя. Обычно напитки, крепостью больше 15%, уже не относят к игристым винам.

Не смотря на то, что все вина делают из винограда, палитра вкусов этого напитка очень широка: от ягод клубники и желания вкусненько удивить девушку в романтической атмосфере, до ноток цитрусовых, запаха дождя и тёмного шоколада (для ценителей).

Кроме Италии на весь мир славятся виноградниками Испания (было модно), Франция (было модно давно) и Португалия (модно сейчас). Набирает силу тренд сортов вина из России (например, Крым). Они достаточно бюджетны, но вкусны, аутентичны (например, сорт винограда «красностоп золотовский».

Автор статьи: сеть магазинов «Лион»

https://2gis.ru/ekaterinburg/branches/70000001023088491