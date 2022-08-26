INTEL XEON GOLD 6126: универсальное качество

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2017 год для компании Intel стал моментом начала еще более активного продвижения. В конце апреля соответствующего года корпорация представила CPU модели Xeon Gold 6126. Изначально устройство обходилось покупателям почти в 2 000 долларов США. К категории бюджетных его отнести никак не получится даже сейчас.


Изготавливался десктопный процессор, опираясь на архитектуру SkyLake. В процессе применялись технологии 14 НМ. Оснащен 12-ю ядрами. CPU поддерживает работу с 24-ю потоками предельно.



Ключевые характеристики

Изучая ключевые параметры устройства, удается понять, насколько оно подходит конкретному покупателю. А данные брэнчмарков лишь подтверждают сделанные выводы.

Intel Xeon Gold 6126 – флагманский проект, предлагающий работоспособность на уровне 2,6 ГГЦ. Это – стандартный тактовый показатель частотности. Присутствует возможность разгона до Core i9-12900KS – 3,7 ГГц.

Если максимально загрузить процессор задачами, он разогреется до 86 градусов по Цельсию, «в состоянии покоя» соответствующий параметр находится на отметке 30-35. Свободных множителей производитель не предусмотрел. Но это не мешает CPU работать с 64-битными системами и 11 версией Windows.

Кэш:

  • L1 – 768 кб;
  • L2 – 12 мб;
  • L3 – 19,25 мб.

Сокет, позволяющий подключить девайс к компьютеру – FCLGA3647. Потребляет максимум до 125 Вт. Имеет поддержку основных инновационных допинструкций за исключением Turbo Boost Max 3.0.

Оперативной памяти более чем достаточно для стабильной и качественной работы компьютера стационарного характера – 6 каналов и максимум объема 768 ГБ. При желании можно подключить ECC-memory. Пропускная способность 128 Гб/сек.

Преимущества и недостатки

Тестинг и пользовательские отзывы показывают, что Intel Zeon Gold 6126 занял в общем рейтинге 178 место. Испытаниям подвергались более 3 500 моделей процессоров всех времен и производителей. Это – достойный уровень для проекта 2017 года.

Сильные стороны

К преимуществам относят:

  • техпроцесс и архитектуру;
  • ядра с потоками;
  • показатели работы в мультипоточности;
  • объем кэша (сразу всех уровней).

Все это на выходе дает колоссальный показатель производительности для разных задач.

Слабые стороны

Единственный показатель, выделяющийся среди минусов – это энергопотребление. При повышенной нагрузке на ЦП придется столкнуться с параметром, который выше, чем у 85 процентов всех исследованных конкурентов.

Некоторые покупатели говорят о повышенной стоимости модели.

Сферы применения

Xeon Gold 6126 – процессор, который предназначен для офисных задач. Он идеален для клиент-серверных моделей, редакторов и тяжелых приложений.

Домашние и учебные цели для него не подойдут, как и игры – подобные операции можно обеспечить за счет менее дорогостоящих образцов.

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