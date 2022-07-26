Ипотека банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке

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Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по ипотеке для вторичного рынка в июле 2022 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали программы ипотеки на объекты вторичного рынка недвижимости от банков ТОП-50 и выделили 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов. При составлении рейтинга в расчёт брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок ипотечного кредита, размер первоначального взноса, условия страхования недвижимости, условия досрочного погашения, скидки и дисконты, наличие комиссий и преимущества для зарплатных клиентов.


Ипотечная программа «Вторичное жилье» банка «Открытие» по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.


С 26 июля банк «Открытие» снизил минимальную ставку по ипотеке для вторичного жилья до 9,39%*. Первоначальный взнос по программе от 10%, максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Предварительное решение онлайн можно получить за 2 минуты.

С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.


*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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