Ищем специалистов в отделения Альфа-Банка!

Если вам нравится общаться с людьми и вы хотели бы начать карьеру в банке – то эта вакансия для вас! Вы можете откликнуться на официальном сайте job.alfabank.ru по ссылке https://bit.ly/3Kojmur или написать в телеграм менеджеру Гульназ Шайдуллиной @Gulnazzz333.

Что Альфа-Банк предлагает своим будущим сотрудникам?

✅Зарплату выше рынка на старте + ежемесячные премии

✅Гибкий график

✅Быстрый карьерный рост

✅Скидки в фитнес-клубы

✅Бесплатное обучение и тренинги

С другими открытыми вакансиями в Екатеринбурге вы можете также ознакомиться на официальном сайте по ссылке https://bit.ly/3e0DSW8. Присоединяйтесь к команде Альфа-Банка!