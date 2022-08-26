Ищем специалистов в отделения Альфа-Банка!

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Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России, с клиентской базой более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц приглашает на работу специалистов по доставке банковских карт в Екатеринбурге. Если вам нравится общаться с людьми и вы хотели бы начать карьеру в банке - то эта вакансия для вас! Вы можете откликнуться на официальном сайте job.alfabank.ru по ссылке https://bit.ly/3Kojmur или написать в телеграм менеджеру Гульназ Шайдуллиной @Gulnazzz333


Что Альфа-Банк предлагает своим будущим сотрудникам?

✅Зарплату выше рынка на старте + ежемесячные премии

✅Гибкий график

✅Быстрый карьерный рост

✅Скидки в фитнес-клубы

✅Бесплатное обучение и тренинги


С другими открытыми вакансиями в Екатеринбурге вы можете также ознакомиться на официальном сайте по ссылке https://bit.ly/3e0DSW8. Присоединяйтесь к команде Альфа-Банка!

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