Использование профилированного листа на участке и крыше

Профилированный лист состоит из металлического сердечника (сталь/алюминий) разной толщины, покрытого защитным покрытием. Хотя это самый дешевый кровельный материал, доступный сегодня на рынке, своей огромной популярностью он обязан не только низкой цене, но и функциональным параметрам.

Преимущества профилированного листа

Защита в виде защитного покрытия также делает покрытие из профнастила устойчивым к влаге и коррозии. Вышеперечисленные особенности в сочетании с невысокой ценой обуславливают применение профнастила не только в жилищном строительстве, но и в промышленности и сельском хозяйстве (производственные цеха, склады), где они используются в качестве кровельных материалов, а также для отделки фасадов или облицовки.

Какой профнастил подойдет для кровли

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, ведь многое зависит от индивидуальных потребностей инвестора, а также специфики здания, на которое предстоит укладывать профнастил.

Типы защитных покрытий, безусловно, являются одним из критериев, которые следует учитывать, поскольку они влияют на срок гарантии, предоставляемой производителем.

В случае с оцинкованными листами он обычно составляет 25 лет, тогда как если покрытие выполнено из многослойного листа с полиуретановым покрытием, то этот срок значительно продлевается – даже до 50 лет.

Какие бывают виды профилированных листов

Принимая решение покрыть крышу профнастилом в Тюмени , мы можем выбрать один из нескольких типов решений. Вы можете выбрать, прежде всего, с учетом типа покрытия, защищающего сердцевину материала, например, полиэстера, полиуретана, алюмоцинка или оцинкованного трапециевидного листа.

Классификация профнастила по материалу

В основном строение всех трапециевидных листов схоже – их сердцевиной является металлический стержень из стали или алюминия разной толщины.

Чтобы исключить риск коррозии листового металла, поверхность покрывают цинком или алюцинком, что также значительно повышает устойчивость материала к погодным условиям.